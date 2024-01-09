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19:48 (мск), источник: Фонтанка

Онколог Бернацкий объяснил, почему от растворимого кофе надо отказаться раз и навсегда

Онколог Бернацкий рассказал, какую опасность таит растворимый кофе.

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Источник: Reuters

Если вы в целях экономии времени пьете растворимый кофе, то после объяснений врача это желание, скорее всего, отпадет напрочь. Гастроэнтеролог-онколог рассказал, как могут меняться свойства напитка и как его правильно пить, чтобы получить максимум пользы.

Все дело в эфирных маслах

«Кофе содержит много веществ, в основном кофеин, а также около шести органических кислот, витамины группы B, магний. Поэтому, если оценивать по составу, кофе можно считать полезным напитком», — говорит Артур Бернацкий.

Кофейные зерна проходят специальный этап обработки — их обжаривают. В результате из зерен выделяются эфирные масла, меняется химическая структура продукта и его свойства. Именно за счет эфирных масел кофе и становится полезным, ведь эфир, по сути, мощный антиоксидант.

Антиоксиданты помогают:

  • снижать окислительный стресс организма;
  • бороться с радикалами, которые образуются в процессе неправильного обмена веществ;
  • улучшать метаболизм;
  • восстановить печень;
  • держать организм в тонусе.

Важно помнить, что польза и вред кофе определяется его дозировкой.

Это связано с индивидуальностью организма. Кто-то может выпить пять чашек и при этом чувствовать себя хорошо, а кто-то выпьет чашку эспрессо, и у него уже голова кружится. Это связано с чувствительностью рецепторов к кофеину.

Артур Бернацкий
гастроэнтеролог, диетолог, онколог НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова.

Если человек выпьет слишком много кофе, то у него возникнет так называемое «кофеиновое отравление». Отсюда вытекает ряд неприятных симптомов:

  • головокружение;
  • тошнота;
  • одышка;
  • общая слабость;
  • повышенное потоотделение.

Кофеиновое отравление наносит вред организму, идет выброс большого количества адреналина, снижается уровень серотонина.

Растворимый кофе — опасный и бесполезный

Казалось бы, растворимый кофе — это находка для тех, у кого нет времени заваривать натуральный кофе. Но здесь все не так просто.

«Кофе содержит такое вещество — теобромин. Вот есть возбудитель — кофеин, а есть подавитель — теобромин. В растворимом кофе практически нет кофеина, в нем есть теобромин. Люди, которые пьют тот же кофе “три в одном”, не тонизируются, а засыпают», — говорит врач.

Когда водители пили растворимый кофе, они частенько засыпали за рулем: эффекта бодрости ноль.

Поэтому его даже запретили продавать на заправках.

Растворимый кофе делают следующим образом:

  • напиток заваривают;
  • жидкость после высушивают;
  • в процессе сушки кофеин и эфирные масла полностью испаряются.

Остается кофейная кислота и теобромин, и никакого полезного действия у этого напитка нет. Это суррогат, как и кофе без кофеина, — никаких положительных воздействий на организм.

Как правильно готовить кофе

Чтобы напиток бодрил, его нужно правильно заваривать. Если вы хотите получить от кофе максимум пользы, то лучше выбирать продукт мелкого помола, а варить его в турке. Кроме того, надо понимать, что чем сильнее степень обжарки, тем активнее эфирные масла и больше эффект от напитка.

Если говорить о кофемашинах, то здесь все индивидуально: у каждого прибора свои настройки, разная температура и давление. Эти показатели влияют на свойства напитка.

«Молоко или сливки меняют свойства кофе, потому что напиток вступает в реакцию со всеми белками, которые в него добавляют. В кишечнике эта реакция проявляется в виде брожения, при этом полезные свойства снижаются в разы. Добавки убивают полезные свойства процентов на пятьдесят. Поэтому желательно пить только чистый кофе», — говорит врач.

Кому нельзя пить кофе

Здесь стоит обратить внимание именно на кофе с молоком или сливками. Из-за такого сочетания в ЖКТ начинается брожение, там активно развивается патогенная микрофлора.

Поэтому ограничить потребление напитка стоит людям с:

  • эрозийным гастритом;
  • язвой желудка;
  • язвой двенадцатиперстной кишки;
  • хроническим панкреатитом в стадии обострения;
  • камнями в желчном пузыре.

«Если есть онкологическое заболевание желудочно-кишечного тракта, то в период химиотерапии и лучевой терапии мы запрещаем пить кофе. Но если у пациента другое онкологическое заболевание, не относящееся к ЖКТ, то прямого противопоказания нет. В отличие от алкоголя, кофе действует гораздо мягче, улучшает кровоснабжение, трофику тканей. Однако все дело в дозировке», — заключил врач.

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Софья Хромова, «Доктор Питер»

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