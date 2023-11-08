Онколог Астраханцев: осматривать родинки нужно не реже раза в месяц

Осмотр родинок на теле необходимо проводить примерно один раз в месяц, при этом следует обращать внимание на изменение формы или цвета родинок. Такая самодиагностика позволит выявить злокачественные новообразования, рассказал корреспонденту РИАМО онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев.

— Проводить самоосмотр родинок нужно раз в месяц. Они должны быть одного размера и формы, без каких-либо изменений, — отметил медик.

Врач уточнил, что особенно важно обращать внимание на родинки людям со светлой кожей — именно у таких людей риск заболеть раком кожи выше.

Ранее Life.ru сообщил, что у людей, на теле которых насчитывается более 50 родинок, по мнению специалистов, имеется повышенный риск развития агрессивного вида рака кожи. В качестве профилактики эксперты советуют избегать долгого нахождения под ультрафиолетом, а также использовать солнцезащитный крем с высоким индексом SPF-защиты.

По данным телеканала «360», одним из симптомов рака может быть появление на коже бугорков восковидного цвета или участков красной чешуйчатой кожи.