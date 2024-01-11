​Онисьев день. Что можно и нельзя делать 12 января 2024 года

Единственный воспитатель и учитель русского царя Иоанна IV Грозного. Единственный человек, которого царь действительно уважал и слушался. Как пишет журнал «Фома», если бы не смерть Макария, русское государство, возможно, избежало бы кровавых ужасов опричнины. Его влияние на государственную власть напоминало идеалы византийской симфонии взаимным доверием, гармонией и духом понимания целей существования Церкви и государства. Созданный под его вдохновением «Стоглавый Собор» остался в истории России одновременно и свидетельством церковного расцвета, и камнем преткновения, предопределившим трагедию русского Раскола. Смерть святителя Макария стала началом времени опричнины. Но Макарий остается человеком-опорой, одной из «опор» того «моста» (как и святые патриархи Иов, Гермоген, Тихон), которым Русская Церковь миновала пропасти, казавшиеся большинству их современников непреодолимыми.

Девушка родилась в конце III века в богатой христианской семье в греческом городе Салоники. Анисия отличалась необыкновенной красотой, имела прекрасное для того времени образование, но не хотела замуж, а проводила время в молитвах. Когда ушли из жизни ее родители, Анисия раздала имущество нищим, а сама стала почти затворницей. Девушка погибла от рук воина, который требовал, чтобы вместо христианского храма она отправилась на языческий праздник. Он схватил ее и попытался сорвать покров. Анисия же плюнула ему в лицо и вскричала: «Да запретит тебе, дьявол, Господь мой Иисус Христос!» Воин разъярился, выхватил меч и пронзил им Анисию. Видевшие это христиане взяли тело святой и погребли недалеко от места ее кончины. Позже над могилой возвели молитвенный дом, а сегодня мощи Анисии находятся в базилике Святого Димитрия в Салониках.