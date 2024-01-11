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16:45 (мск), источник: Аргументы и факты

​Онисьев день. Что можно и нельзя делать 12 января 2024 года

12 января 2024 года Церковь вспоминает святителя Макария и святую Анисию.

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Источник: Аргументы и факты

12 января 2024 года Православная Церковь чтит память святителя Макария, митрополита Московского, воспитателя и друга царя Иоанна Грозного. Также вспоминается святая Анисия Солунская. На Руси день памяти святой называли Онисьей Порезухой и Анисьей Желудочницей. Продолжаются святки.

Кем был митрополит Макарий?

Единственный воспитатель и учитель русского царя Иоанна IV Грозного. Единственный человек, которого царь действительно уважал и слушался. Как пишет журнал «Фома», если бы не смерть Макария, русское государство, возможно, избежало бы кровавых ужасов опричнины. Его влияние на государственную власть напоминало идеалы византийской симфонии взаимным доверием, гармонией и духом понимания целей существования Церкви и государства. Созданный под его вдохновением «Стоглавый Собор» остался в истории России одновременно и свидетельством церковного расцвета, и камнем преткновения, предопределившим трагедию русского Раскола. Смерть святителя Макария стала началом времени опричнины. Но Макарий остается человеком-опорой, одной из «опор» того «моста» (как и святые патриархи Иов, Гермоген, Тихон), которым Русская Церковь миновала пропасти, казавшиеся большинству их современников непреодолимыми.

Кто такая Анисия Солунская?

Девушка родилась в конце III века в богатой христианской семье в греческом городе Салоники. Анисия отличалась необыкновенной красотой, имела прекрасное для того времени образование, но не хотела замуж, а проводила время в молитвах. Когда ушли из жизни ее родители, Анисия раздала имущество нищим, а сама стала почти затворницей. Девушка погибла от рук воина, который требовал, чтобы вместо христианского храма она отправилась на языческий праздник. Он схватил ее и попытался сорвать покров. Анисия же плюнула ему в лицо и вскричала: «Да запретит тебе, дьявол, Господь мой Иисус Христос!» Воин разъярился, выхватил меч и пронзил им Анисию. Видевшие это христиане взяли тело святой и погребли недалеко от места ее кончины. Позже над могилой возвели молитвенный дом, а сегодня мощи Анисии находятся в базилике Святого Димитрия в Салониках.

Что можно делать 12 января 2024 года?

— Принято есть блюда из свинины.

— Принято ходить в гости к родне или друзьям и устраивались застолья.

— Нужно радоваться любой, даже самой холодной, погоде.

Что нельзя делать 12 января 2024 года?

— Нельзя принимать подарки.

— Нельзя поднимать на улице чужие вещи.

— Нельзя заниматься рукоделием.

— Нельзя солить еду.

— Нельзя сетовать на погоду.

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