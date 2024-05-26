Онищенко предложил изменить «ритуал» выпускных в российских школах

Специалист обратил внимание, что единственным «минусом» в подобном изменении «ритуала» является отсутствие у девушек возможности продемонстрировать свои платья. Как сказал Онищенко, молодые люди в любом случае приходят на выпускной в обычных рубашках и брюках.