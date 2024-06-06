Они везде: когда азартные игры становятся проблемой

Рекламу азартных игр сейчас можно увидеть как в интернете при просмотре какого-либо контента, так и на улицах. В связи с этим растет и популярность ставок на спорт. Раньше такой вид досуга был символом безнравственности, однако в последние десятилетия он стал значительно менее стигматизироваться.
Азартные игры стали более доступными. Это облегчает людям, не видящим грани и не знающим лимитов, попадание в серьезную зависимость. Также чаще делать ставки в Сети стали и подростки, увлекающиеся видеоиграми, так как такой досуг полностью удовлетворяет психологические потребности.
Азартные игры в любом месте и в любое время
Казино уже давно является символом индустрии азартных игр, но когда дело доходит до ставок на спорт, хайроллерам (люди, которые играют «по-крупному», ставят на один исход тысячи, а то и миллионы долларов) не нужно ехать до ближайшего игрового центра. Сейчас им достаточно смартфона с доступом в интернет.
По словам специалистов, некоторых людей, которые зареклись никогда не играть в азартные игры, нужно только убедить попробовать. Поэтому букмекерские сервисы значительно упростили процесс регистрации. Также теперь доступно множество способов оплаты через различные банковские платформы.
Но те, кто однажды попробовал и стал зависим, знают, что можно потерять гораздо больше, чем ожидалось. Ставки на несколько событий в рамках одной игры или разыгрывание коэффициентов по определенным или меньшим аспектам игры являются привлекательными как для опытных людей, так и для новичков в этой сфере.
Повсеместное распространение виртуальных ставок не означает, что азартные игры перешли только в формат онлайн. Их можно найти в барах, боулингах и даже на спортивных площадках.
Кто играет в азартные игры и когда это становится проблемой
По данным Американской ассоциации азартных игр, в 2023 году 6% игроков, делающих ставки на спорт, были в возрасте 21−24 лет, в то время как 34% — от 35 до 44 лет. В том же году 64% ставок сделали мужчины.
Сегодня азартные игры — это развлечение и объединение людей посредством конкуренции. Рост ставок в социальных сетях также приводит к тому, что мужчины с большей вероятностью станут подвержены зависимости.
Аддикция от азартных игр сейчас классифицируется как психическое расстройство. И эта болезнь может изменить работу мозга. Многие заядлые игроки сообщают, что они испытывают стресс, тревогу и даже впадают в депрессию.
Часто пациенты не признаются даже самим себе в том, что у них есть зависимость, и сводят свои проигрыши к простому невезению. А если они все же понимают наличие проблемы, то часто боятся обратиться за помощью, так как стыдятся своего расстройства.
Поскольку индустрия продолжает стремительно развиваться, эксперты предлагают игрокам ответственно подходить к своим решениям и, независимо от результата, пытаться учиться на собственном опыте.
Ранее эксперты рассказали, что реклама в интернете принесла букмекерским компаниям кратный рост доходов.
Анна Морозова