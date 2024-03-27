Она спасла храм Древнего Египта. Кто такая Кристина Дерош-Ноблькур

Ситуация осложнялась отношением к Насеру на Западе. Он пришел к власти из-за военного переворота в 1952 году, который также привел к тому, что Великобритания и Франция потеряли фактический контроль над Египтом. Насер отказывался от союза с неарабскими странами и при этом принимал помощь от СССР. Так что администрация Эйзенхауэра не только не поддерживала проект по спасению памятников Древнего Египта, но и препятствовала ему. Однако план нуждался во внушительной финансовой поддержке, в том числе со стороны западных стран и США.