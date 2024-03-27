Она спасла храм Древнего Египта. Кто такая Кристина Дерош-Ноблькур

Кристина Дерош-Ноблькур заинтересовалась историей Древнего Египта еще в детстве благодаря дедушке. Он показал внучке обелиск в честь фараона Рамсеса II.
Дерош (вторую фамилию, мужа, взяла в 1942-м) родилась 17 ноября 1913 года в Париже, а девять лет спустя — 26 ноября 1922 года — произошло одно из самых громких событий за всю историю археологии. Англичанин Говард Картер открыл гробницу Тутанхамона.
Картер занимался поисками усыпальницы фараона Древнего Египта несколько лет. Когда он наконец получил разрешение на проведение раскопок, Долина Царей напоминала громадный карьер. Таким ему достался памятник после деятельности коллег-археологов. Расчищали участок местные рабочие и мальчишки. По словам научного журналиста Джо Мерчанта, на протяжении месяцев они буквально «сдвигали горы».
Кристине Дерош-Ноблькур тоже было суждено «сдвинуть горы». Благодаря ее участию в 1950-е годы удалось совершить один из самых масштабных и, казалось бы, невероятных на тот момент проектов — перенос храма Рамсеса II в Абу-Симбеле на значительное расстояние. И все для того, чтобы спасти памятник.
Рассказываем подробнее о самом проекте и о роли Кристины Дерош-Ноблькур в его осуществлении.
Скандалистка-египтолог
Кристина Дерош-Ноблькур — первая известная женщина-археолог во Франции. И с первых дней в профессии она столкнулась с дискриминацией.
Родители-интеллектуалы записали ее в прогрессивную государственную школу для девочек и вдохновили получить степень по египтологии в Школе Лувра, рассказывают в The New York Times. Ее наставником стал Этьен Дриотон. Он помог организовать первую исследовательскую поездку Дерош-Ноблькур в Египет.
На участках, где проходили раскопки, было много кобр и скорпионов. Впрочем, тяжелые условия не остановили женщину-археолога. Она выучила арабский, смогла найти подход к местным рабочим и заручиться поддержкой влиятельных наставников.
В египетском Эдфу Дерош-Ноблькур сделала несколько важных открытий. Например, обнаружила нетронутую усыпальницу супруги влиятельного министра. Возраст находки — 4,2 тыс. лет.
Во время раскопок Дерош-Ноблькур подверглась травле со стороны французского египтолога Александра Варилля. Впоследствии он присвоил принадлежавшие ей записи и фото.
В начале ее карьеры в числе египтологов было мало женщин-ученых, объясняют в National Geographic. Мир археологии был мачистким. В 1938 году Дерош-Ноблькур стала первой женщиной-стипендиатом в элитном исследовательском центре в Каире — Французском институте восточной археологии. Ее коллеги-мужчины взбунтовались. Они не собирались делить с ней ни библиотеку, ни даже столовую.
«Говорили, что я упаду в обморок и умру в поле», — вспоминала Дерош-Ноблькур.
Как же они ошибались.
«Словно газель она бегала по пескам египетских пустынь в том возрасте, когда другие уже вышли на пенсию», — позже вспоминал кто-то из коллег Дерош-Ноблькур. Ее последней полевой работой стали раскопки Долины Цариц, некрополя, где покоились жены и дочери фараонов.
В годы Второй мировой войны археолог примкнула к Движению Сопротивления во Франции. В декабре 1940 года нацисты заподозрили ее в шпионаже. На допросе Дерош-Ноблькур отказалась отвечать на вопросы немцев и отчитала их за плохие манеры. Нацисты были в шоке от такой наглости. Они не смогли собрать против Дерош-Ноблькур весомых доказательств и в итоге отпустили ее.
«Знаете ли, без борьбы ничего достигнуть нельзя. Драки я никогда не искала. Но если и скандалила, то только потому, что это было необходимо», — признавалась в конце жизни Дерош-Ноблькур.
Почему потребовалось передвигать древнеегипетский храм
В 1950-е годы президент Египта Гамаль Абдель Насер объявил о строительстве Асуанского гидроузла. Благодаря осуществлению этого проекта впервые в истории ежегодный разлив Нила оказался под контролем человека, объясняют в энциклопедии Britannica. Масштабное строительство плотины завершилось в 1970-е. Сооружение проводит контролируемый спуск паводковых вод. Оно используется для полива сотен тысяч гектаров, улучшения навигации и колоссальной выработки электроэнергии (12 млрд киловатт-часов в год). Предполагалось, что водохранилище гидроузла (озеро Насер) обеспечит электроэнергией половину страны, добавляют в World History Encyclopedia. Кроме того, оно было задействовано в рыбной промышленности.
Но строительство водохранилища вызвало беспокойство со стороны археологов. Проект представлял угрозу для сохранности множества древнеегипетских памятников. Среди них — храм Рамсеса II в Абу-Симбеле. Кристина Дерош-Ноблькур стала одной из тех, кто сыграл важную роль в спасении наследия Древнего Египта.
Ей удалось заручиться поддержкой ЮНЕСКО и министра культуры Египта Сарвата Окаша, который в свою очередь убедил Гамаля Абделя Насера утвердить план спасения памятников. В 1960 году Дерош-Ноблькур и ее соратники запустили масштабную акцию, чтобы собрать гигантскую сумму на амбициозный проект.
Ситуация осложнялась отношением к Насеру на Западе. Он пришел к власти из-за военного переворота в 1952 году, который также привел к тому, что Великобритания и Франция потеряли фактический контроль над Египтом. Насер отказывался от союза с неарабскими странами и при этом принимал помощь от СССР. Так что администрация Эйзенхауэра не только не поддерживала проект по спасению памятников Древнего Египта, но и препятствовала ему. Однако план нуждался во внушительной финансовой поддержке, в том числе со стороны западных стран и США.
Помощь пришла неожиданно. В лице еще одной женщины — Жаклин Кеннеди. Ее муж Джон Кеннеди стал президентом США в 1961 году, и первой леди удалось убедить его поддержать проект по спасению памятников Древнего Египта. Под влиянием жены Кеннеди обратился к конгрессу с просьбой выделить необходимые средства. В итоге более 50 стран объединились и предоставили более $80 млн на спасение наследия Древнего Египта.
Как уточняет National Geographic, вероятно, две женщины, сыгравшие ключевые роли в этих событиях, не догадывались о действиях друг друга. Жаклин Кеннеди и Кристина Дерош-Ноблькур не стремились привлечь всеобщее внимание к своим достижениям, им было важнее сделать всю работу, а не услышать похвалу.
Как переносили древнеегипетский храм
«Журналисты часто пишут о “большом проекте”, “переносе” и “спасении”, но мне кажется, что ни одно из слов не отражает масштабы тяжелого труда по сохранению храмов высотой в десятки метров, высеченных в скале, хрупких и драгоценных, как самый тонкий хрусталь», — считает археолог Ирен Фаницца.
В 1964—1968 годах древнеегипетские памятники разрезали на блоки весом 20−30 т и разобрали. Собирали их потом, словно конструктор, на территориях, расположенных выше на 65 м и на 300 м дальше от берега реки. В операции участвовало более 2 тыс. рабочих под руководством итальянских каменотесов, экспертов по мрамору из Каррары.
Храм Рамсеса II в Абу-Симбеле разобрали на тысячу блоков и соединяли их на протяжении четырех лет, уточняют в The Washington Post.
При транспортировке археологи учли причину, по которой храм Рамсеса II в Абу-Симбеле был построен на определенной местности. Дело в природном феномене, который можно наблюдать в конкретные даты и время. Древнеегипетские инженеры возвели храм так, чтобы 21 октября и 21 февраля (за 61 день до и 61 день после зимнего солнцестояния) солнечные лучи проникали в святилище, освещали коридор и скульптуры в культовой нише. Солнце озаряет образы богов и Рамсеса II. Изображение бога Птаха, который связан с подземным миром, остается в тени. По одной из гипотез эти даты — день рождения Рамсеса II и день его коронации.
Несмотря на усилия археологов, сохранить задумку древних мастеров не удалось. При переносе была допущена ошибка, теперь солнце озаряет скульптуры храма на день позже.
Храм Рамсеса II был возведен в XIII веке до нашей эры в честь победы над хеттами. Покровителями войск древних египтян считали трех богов — Амона, Ра и Птаха. Их образы и статуя фараона были высечены в камне. Богам был придан облик самого Рамсеса II. На террасе возле входа в храм в итоге появились четыре 20-метровых изваяния фараона.
Внутри храма — четыре прямоугольных зала с подсобными помещениями. В первый зал впускали всех, во второй разрешали пройти только «благородным», в третий — жрецам. В последний мог попасть только фараон и его свита. В этом зале находятся четыре скульптуры, созданные по тому же принципу, что и у входа в святилище.