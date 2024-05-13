Ольга Бузова возмутилась ценой на букет сирени: «Совесть-то тоже надо иметь»

Ольга Бузова стала участницей телепроекта «Дом-2», где получила наибольшую известность в 2004 году. С 2008-го по 2021-й звезда была ведущей программы. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-killah. В 2016 году вышла ее первая сольная песня «Под звуки поцелуев».