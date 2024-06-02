Оленин день. Что можно и что нельзя делать 3 июня 2024 года

3 июня 2024 года Церковь празднует память одной из величайших своих святынь — чудотворной Владимирской иконы Божией Матери. Этот день установлен в память спасения Москвы от нашествия крымского хана Мехмет-Гирея в 1521 году. Также в этот день вспоминают великих святых, Равноапостольных Царя Константина Великого и матери его, Царицы Елены.
Этот день носил в народе название Оленин. В него девушки молились святой Елене, чтобы она позаботилась об их судьбе.
Что за образ Владимирской Богоматери?
Этот чудотворный образ, по преданию написанный апостолом-евангелистом Лукой, стал одним из символов Русского Православия. Столетиями Владимирская икона Пресвятой Богородицы символизирует потаённую, сокровенную Русь, ушедшую в воды озера Светлояр вместе с градом Китежем.
Так, именно в её день на его берегах веками собираются богомольцы, вспоминая сказание об этом невидимом граде. Временами невидимый Китеж являет себя и современной России. Так, в XIX столетии именно древнерусская культура стала основой для творчества ведущих отечественных иконописцев и архитекторов, живописцев и композиторов.
Сотнями, тысячами списков разошлась эта икона. Один из которых несколько лет назад был освящён Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и отправлен на Украину в храм Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба в Вышгороде, где до XII века находилась эта чудотворная икона Божией Матери.
Как рассказывает журнал «Фома», в 1521 году крымский хан приближался к Москве, предавая разорению и разрушению многие русские города. В это время Великий князь Василий собирал войско против татар, а митрополит Московский Варлаам вместе с москвичами молился об избавлении от нашествия.
Согласно преданию, разным людям было несколько чудесных видений, связанных с нашествием захватчиков и спасением Москвы. В одном из них татарскому хану было видение Божией Матери, окруженной грозным войском, устремившимся на его полки. Испуганные таким видением, татары бежали, и Москва была спасена.
Сегодня совершается празднование целому ряду списков Владимирской иконы Божией Матери, среди которых Псково-Печерская «Умиление» (1524), Заоникиевская (1588), Красногорская или Черногорская (1603), Оранская (1634), иконы и образы Пресвятой Богородицы, именуемые «Умягчение злых сердец» и «Нерушимая стена».
Кто такие равноапостольные Константина и Елена?
Римский император-язычник Константин сражался в 310 году против Максенция. И вдруг перед решающей битвой в ночном небе появляется Крест и надпись «Сим победиши». Константин приказывает изобразить на щитах этот знак христианскую символику и одерживает сокрушительную победу.
После этого император и его мать, также обратившаяся к христианству Царица Елена, превратили языческую Римскую империю в Империю христианскую. Ещё вчера здесь христиан резали, жгли и бросали ко львам. А теперь своим «Миланским эдиктом» 313 года царь Константин провозглашает равноправие христианства, а затем делает его господствующей религией.
Эти события стали поворотными во всей мировой истории. Именно тогда было положено начало всей христианской цивилизации.
Что можно делать 3 июня 2024 года?
- Принято сажать злаковые
- Пора полоть огурцы
- Отличный день для прогулок
Что нельзя делать 3 июня 2024 года?
- Девушкам нельзя надевать черную одежду
- Женщинам нельзя заплетать косы
- Нельзя вытирать пыль
- Нельзя поднимать с земли чужие вещи, особенно сережки