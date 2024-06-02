Оленин день. Что можно и что нельзя делать 3 июня 2024 года

Так, именно в её день на его берегах веками собираются богомольцы, вспоминая сказание об этом невидимом граде. Временами невидимый Китеж являет себя и современной России. Так, в XIX столетии именно древнерусская культура стала основой для творчества ведущих отечественных иконописцев и архитекторов, живописцев и композиторов.