Около 20 северных видов птиц прилетают на зимовку в Москву

«На природные территории города уже прилетели первые обыкновенные чечетки и свиристели, обитающие по большей части в лесотундре и тайге. Следом за ними прилетят и другие северные виды: пуночка, клест-еловик, серый сорокопут и зимняк. Этих птиц можно увидеть на природных территориях Москвы в декабре. В январе же в гости могут пожаловать бородатая неясыть, луток, большой и средний крохали. Сроки прилета птиц зимой и их видовой состав могут варьироваться в зависимости от особенностей зимы и наличия корма», — приводятся в сообщении слова орнитолога, начальника экоцентра «Конный двор» Светланы Подвинцевой.

Отмечается, что зимой на незамерзающих участках Москвы-реки можно заметить довольно редких для нашего региона птиц, например бургомистра, турпана и синьгу. Снегири как правило обитают на столичных природных территориях круглогодично, а зимой просто перемещаются ближе к человеку, поэтому их чаще можно видеть в холода. Также в столице проводят зиму шесть видов синиц: большая синица, обыкновенная лазоревка, московка, пухляк, хохлатая и длиннохвостая синицы. Зимой они образуют так называемые синичьи стаи, в которые, помимо самих синиц, зачастую входят поползни, пищухи и большие пестрые дятлы. Зерноядные птицы, к которым относятся щеглы, зеленушки, чижи, тоже, как правило, образуют небольшие отдельные видовые сообщества, способные перемещаться на большие расстояния.

Остаются на зимовку в столице и некоторые виды водоплавающих птиц, например кряквы — они переживают холода на незамерзающих водоемах. В Москве также могут зимовать дрозды-рябинники и единичные особи черных дроздов. Эти виды птиц кочуют и могут преодолевать большие расстояния. Они остаются на зиму в городе при наличии достаточной кормовой базы.