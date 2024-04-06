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Оказалось, что динозавры нарушили одно из основных правил эволюции

Американские ученые из Университета Аляски совместно с английскими коллегами из Университета Рединга установили, что динозавры не подчинялись одному из основных закономерностей эволюции — так называемому правилу Бергмана. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Источник: Freepik

Правило Бергмана было сформулировано в XIX веке. Оно гласит, что в прохладном климате животные обычно становятся больше, а их сородичи из более теплых широт, наоборот, мельчают. Это связано с тем, что более крупным организмам проще поддерживать тепло, тогда как более мелкие лучше переносят жару.

Команда проанализировала сотни окаменелостей динозавров из различных регионов и пришла к выводу, что древние ящеры игнорировали правило Бергмана. Особи, жившие в холодном климате с морозом и снегопадами не превосходили в размерах родственников из жарких регионов. Это оказалось справедливым для всех видов ископаемых рептилий.

Авторы открытия отметили, что их выводы говорят о необходимости пересмотреть актуальность правила Бергмана, поскольку оно не работает в ряде случаев и требует массы оговорок.