Оказалось, что динозавры нарушили одно из основных правил эволюции

Правило Бергмана было сформулировано в XIX веке. Оно гласит, что в прохладном климате животные обычно становятся больше, а их сородичи из более теплых широт, наоборот, мельчают. Это связано с тем, что более крупным организмам проще поддерживать тепло, тогда как более мелкие лучше переносят жару.
Команда проанализировала сотни окаменелостей динозавров из различных регионов и пришла к выводу, что древние ящеры игнорировали правило Бергмана. Особи, жившие в холодном климате с морозом и снегопадами не превосходили в размерах родственников из жарких регионов. Это оказалось справедливым для всех видов ископаемых рептилий.
Авторы открытия отметили, что их выводы говорят о необходимости пересмотреть актуальность правила Бергмана, поскольку оно не работает в ряде случаев и требует массы оговорок.