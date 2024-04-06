Оказалось, что динозавры нарушили одно из основных правил эволюции

Правило Бергмана было сформулировано в XIX веке. Оно гласит, что в прохладном климате животные обычно становятся больше, а их сородичи из более теплых широт, наоборот, мельчают. Это связано с тем, что более крупным организмам проще поддерживать тепло, тогда как более мелкие лучше переносят жару.