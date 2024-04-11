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Окаменелости существ рассказали, как у человека появились уши

Также они помогли понять, как образовались зубы.

Источник: Chuang Zhao

Ученые из Китая, США и Австралии провели исследование четырех окаменелостей, возраст которых превышает 164 миллиона лет, и выяснили, как у млекопитающих, таких как человек, появились уши и зубы. Об этом пишет Science Alert.

Три из четырех изученных окаменелостей принадлежат шуотериидам (Feredocodon chowi) — маленьким существам размером с современную мышь, исчезнувшими вместе с динозаврами. Именно эти животные озадачивают исследователей, так как их зубы не похожи на зубы современных млекопитающих. Четвертые же останки принадлежат Dianoconodon youngi.

Более тщательный анализ показал, что шутерииды расположены ближе к другой группе млекопитающих, называемых docodantans, которые являются предками человека.

Оба вида имеют отличительные особенности челюстей и ушей, что свидетельствует о важнейших промежуточных этапах в эволюции слуха у млекопитающих. Их ископаемые останки свидетельствуют о том, что челюстной сустав постепенно эволюционировал в сторону специализации для слуха, обозначив переходный момент в эволюционной истории ушей млекопитающих.

Исследование образцов показало, что у этих видов были нижнечелюстные средние уши (MdME), что указывает на эволюцию в сторону более специализированной слуховой функции. У Feredocodon chowi челюстные суставы, по-видимому, потеряли свою несущую способность, в то время как внутреннее ухо нижней челюсти, по-видимому, было более приспособлено для слуха.

Ранее ученые рассказали, как растут человеческие пальцы.

Анна Морозова