Окаменелости существ рассказали, как у человека появились уши

Ученые из Китая, США и Австралии провели исследование четырех окаменелостей, возраст которых превышает 164 миллиона лет, и выяснили, как у млекопитающих, таких как человек, появились уши и зубы. Об этом пишет Science Alert.
Три из четырех изученных окаменелостей принадлежат шуотериидам (Feredocodon chowi) — маленьким существам размером с современную мышь, исчезнувшими вместе с динозаврами. Именно эти животные озадачивают исследователей, так как их зубы не похожи на зубы современных млекопитающих. Четвертые же останки принадлежат Dianoconodon youngi.
Более тщательный анализ показал, что шутерииды расположены ближе к другой группе млекопитающих, называемых docodantans, которые являются предками человека.
Оба вида имеют отличительные особенности челюстей и ушей, что свидетельствует о важнейших промежуточных этапах в эволюции слуха у млекопитающих. Их ископаемые останки свидетельствуют о том, что челюстной сустав постепенно эволюционировал в сторону специализации для слуха, обозначив переходный момент в эволюционной истории ушей млекопитающих.
Исследование образцов показало, что у этих видов были нижнечелюстные средние уши (MdME), что указывает на эволюцию в сторону более специализированной слуховой функции. У Feredocodon chowi челюстные суставы, по-видимому, потеряли свою несущую способность, в то время как внутреннее ухо нижней челюсти, по-видимому, было более приспособлено для слуха.
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Анна Морозова