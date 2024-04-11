Окаменелости существ рассказали, как у человека появились уши

Исследование образцов показало, что у этих видов были нижнечелюстные средние уши (MdME), что указывает на эволюцию в сторону более специализированной слуховой функции. У Feredocodon chowi челюстные суставы, по-видимому, потеряли свою несущую способность, в то время как внутреннее ухо нижней челюсти, по-видимому, было более приспособлено для слуха.