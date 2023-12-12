Окаменелости растений в Колумбии оказались панцирями черепашат

В 1950—1970-х годах священник и палеонтолог-любитель Густаво Уэртас собирал горные породы и окаменелости в районе города Вилья-де-Лейва в центральной части Колумбии. Среди его находок оказались два раннемеловых образца возрастом 113−132 миллиона лет. На их поверхности были видны узоры, похожие на отпечатки листьев. Мужчина предположил, что это остатки растений из вымершей группы Sphenophyllales. В 2003 году Уэртас описал их как новый вид и назвал Sphenophyllum colombianum.

Однако спустя годы ученые из Национального университета усомнились, что Уэртас правильно идентифицировал отпечатки, поэтому решили вновь изучить окаменелости.

Сомнения строились на том, что растения группы Sphenophyllales были широко распространены по всему миру до периода поздней перми, в связи с чем они вряд ли смогли дожить до раннего мела. Исследователи выяснили, что палеонтолог-любитель действительно ошибся, описав новый вид.

На обеих окаменелостях отпечатки принадлежат не растениям, а спинным щитам панциря детенышей морских черепах. Ученые предполагают, что рептилии погибли вскоре после вылупления. Возраст находок оценили в 113−121,4 миллиона лет.

Исследователи отметили, что на поверхности окаменевших костей хорошо заметны узоры, возникшие в результате радиального роста панциря. Очевидно, Уэртас принял их за жилкование листьев.

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Анна Морозова