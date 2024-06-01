Охладить пыл. Эксперты объяснили, растет ли летом цена на алкоголь

«В России с 1 мая ввели новый акциз, который, помимо цен на вино, поднимает стоимость на ряд позиций слабоалкогольных коктейлей в 3−5 раз, — отмечает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. — Разумеется, по 200−250 рублей за банку их никто покупать не будет, так что снижение потребления по этим напиткам гарантировано». Впрочем, по его словам, производители моментально найдут выход, и даже уже находят. Эти слабоалкогольные спиртосодержащие напитки плавно мигрируют и мимикрируют в другую категорию — напитков пивных. Например, такие, как пивной напиток «Мохито» или «Пина-Колада». Хорошо это или плохо — трудно сказать, но тенденция налицо.