Охладить пыл. Эксперты объяснили, растет ли летом цена на алкоголь

С 1 июня снят запрет на розничную продажу алкоголя на летних верандах кафе, ресторанов и баров. Эксперты aif.ru рассказали — что потребляют россияне в летний сезон и вырастут ли цены вместе со спросом?
«Разумеется, растет, причем существенно, потребления пива, — считает глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. — Кроме того, в последние годы появилось много слабоалкогольных коктейлей и других спиртосодержащих напитков. Вот их в жару пьют тоже довольно активно». При этом цены на алкоголь от сезона не зависят — их регулирует государство на более высоком уровне. Что же касается розницы, то конкуренция в этой сфере сегодня настолько жесткая, что диктовать высокие цены ни у кого не получится.
Идеально, конечно, было бы наблюдать рост потребления белых вин, типа Шардонне, или игристого, но пока это сдерживается ценами на вино, которые совсем недавно получили новый стимул к увеличению.
«В России с 1 мая ввели новый акциз, который, помимо цен на вино, поднимает стоимость на ряд позиций слабоалкогольных коктейлей в 3−5 раз, — отмечает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. — Разумеется, по 200−250 рублей за банку их никто покупать не будет, так что снижение потребления по этим напиткам гарантировано». Впрочем, по его словам, производители моментально найдут выход, и даже уже находят. Эти слабоалкогольные спиртосодержащие напитки плавно мигрируют и мимикрируют в другую категорию — напитков пивных. Например, такие, как пивной напиток «Мохито» или «Пина-Колада». Хорошо это или плохо — трудно сказать, но тенденция налицо.
Напомним, что, согласно данным Росалкогольтабакконтроля, винодельческие предприятия страны за период с января по апрель этого года произвели 11,025 млн декалитров виноградных вин, что на 27,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Игристых вин выработано 4,497 млн дал (на 36,5% больше), ликерных — 553,7 тысячи дал (почти в 1,7 раз больше). При этом производство слабоалкогольных напитков выросло на 38,4%, до 8,095 млн дал.
Ранее сообщалось о том, ждать ли нового роста налогов на ввоз иностранного вина в Россию.