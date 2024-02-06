Огромный потенциал и масса недостатков. Что не так с Apple Vision Pro

Apple начала продажи принципиально нового устройства Vision Pro — гарнитуры смешанной реальности, которую называют важнейшим гаджетом компании из Купертино после iPhone. Надев очки, пользователь продолжает видеть окружающий мир, поверх которого выводится трехмерный интерфейс, позволяющий взаимодействовать с приложениями, просматривать видео и играть.
РБК Life изучил первые обзоры зарубежных профильных изданий и выяснил, что инновационное устройство не лишено существенных недостатков. И дело не только в очень высокой цене.
Он невероятно дорогой
Во всех без исключения обзорах именно цена фигурирует в качестве одного из самых главных изъянов гарнитуры. Стоимость Apple Vision Pro — $3499 — стала объектом критики и мемов в интернете еще с момента анонса устройства летом 2023 года. И это цена лишь за базовую версию гаджета с 256 Гб памяти, объема которой может оказаться недостаточно для многих пользователей. Так, обозреватель CNET отметил, что практически сразу заполнил 130 Гб хранилища — к примеру, синхронизация библиотеки фотографий отняла 13 Гб памяти, а на загрузку 3D-версии фильма «Аватар: Путь воды» с Disney Plus ушло еще 24 Гб. Впрочем, предусмотрены и более вместительные версии Apple Vision Pro — с 512 Гб и 1 Тб встроенной памяти, однако они обойдутся в США уже в $3699 и $3899 соответственно.
Плюс ко всему для комфортного использования очков потребуется ряд дополнительных аксессуаров. Скажем, специальные линзы людям с нарушениями зрения обойдутся еще в $99−149, а фирменный кейс с мягкой подкладкой для переноски гарнитуры — в $199. Кто-то захочет оформить подписку на бесплатное сервисное обслуживание AppleCare+ сроком на два года, которая будет стоить $499. Наконец, для повышения автономности работы гаджета потребуется дополнительный сменный аккумулятор по цене $199.
Очень ограниченная автономность работы
Сама внешняя батарея — далеко не самая сильная сторона Apple Vision Pro, судя по обзорам. Ее заряда хватает всего на 2−2,5 ч непрерывной работы, после чего пользователю придется искать розетку либо подключать сменный аккумулятор. «Серебристый кирпич», масса которого примерно в полтора раза больше по сравнению с iPhone 15 Pro Max, всегда необходимо носить с собой в кармане. Провод питания достаточно удобен при большинстве сценариев использования, однако его длины может не хватить, скажем, при резких движениях во время игры, из-за чего батарея может упасть на пол с дивана или со стола. Наконец, кабель периодически запутывается, в результате чего его нужно отсоединять от очков, чтобы распрямить.
Гарнитура достаточно тяжелая
Решение Apple применить отдельную внешнюю батарею объясняется значительной массой самого устройства — в обзоре The Verge гарнитуру называют «iPad для лица». При этом само устройство массой от 600 до 650 г в зависимости от комплектации существенно тяжелее планшета iPad Pro с 11-дюймовым дисплеем, масса которого составляет 470 г. Автор также отмечает, что во время просмотра кино ему каждые полчаса-час хотелось сделать перерыв из-за усталости. Он сравнивает гаджет с невероятно дорогим телевизором, надетым на голову, у которого при этом нет HDMI-входов, поэтому весь контент ограничен библиотекой Apple.
Недостаток совместимых приложений
На момент запуска Vision Pro разработчик заявил более чем о 600 играх и программах, специально оптимизированных для гарнитуры смешанной реальности. Фирменные продукты Apple действительно хорошо работают на устройстве, однако у многих популярных приложений вроде Netflix и Spotify пока нет совместимости с гаджетом, как и у YouTube. При этом ролики с популярнейшего видеохостинга можно просматривать через браузер, однако в этом случае не исключены некоторые сбои. Кроме того, нет Uber и Amazon, приложений Google, а также многих социальных сетей. Наконец, вне доступа — многие популярные мобильные игры, в том числе Diablo Immortal и Gemshin Impact.
Пугающие 3D-аватары с эффектом «зловещей долины»
Новая функция под названием Persona представляет собой динамический трехмерный аватар, создаваемый при помощи фронтальных камер устройства, сканирующих лицо пользователя. «Шаг за шагом вам придется пройти весь процесс, держа гарнитуру перед собой, поворачивая голову, а также смотреть в разные стороны, улыбаться, двигать бровями и закрывать глаза. После этого Vision Pro создаст ваш образ менее чем за минуту, что впечатляет с технической точки зрения. При этом результат вызывает пугающий эффект “зловещей долины”, напоминая лица спортсменов из футбольных или баскетбольных симуляторов. Это вроде бы и я, но не совсем», — пишет обозреватель Tom's Guide.
Под «зловещей долиной» автор подразумевает феномен, когда компьютерное изображение человека из-за небольших, но заметных несоответствий во внешности с живыми людьми могут вызывать негативные чувства — от легкого дискомфорта до неподдельного ужаса.
Ограниченный обзор и потеря качества изображения
The Verge пишет о невероятных технологиях обработки видео, которое происходит в режиме реального времени прямо на дисплеях перед глазами пользователя. При этом издание отмечает, что главная проблема устройства заключается в том, что «камеры по-прежнему остаются камерами, а экраны — экранами», которые при ряде условий имеют ограничения цветопередачи. Скажем, можно наблюдать размытия при резких движениях головой, а слабое освещение приводит к искажению прямых линий, мерцанию и общей тусклости картинки.
Кроме того, у устройства очень небольшая зона охвата, которая кажется еще меньше из-за необходимости смотреть на крошечные дисплеи через специальные линзы. Apple не называет точных характеристик, однако обозреватель The Verge утверждает, что они уступают гарнитуре Meta Quest 3 (Компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ), горизонтальный угол обзора у которой составляет 110 градусов. «Вокруг того, что вы видите, всегда будут внушительные черные рамки — словно вы смотрите на окружающий мир в бинокль», — подчеркивает автор.
В тексте упоминается запрещенная организация.
Непривычное управление
Apple очень гордится своей инновационной технологией управления с захватом движений глаз и рук, которая «на несколько световых лет опережает все остальные подобные потребительские системы». Однако тут, по мнению обозревателя The Verge, и начинаются некоторые трудности.
«На любом привычном компьютере механизм ввода не зависит от того, на что вы смотрите. На ноутбуке вы можете использовать клавиатуру, не отвлекаясь от отрытого документа, а на смартфоне — перетаскивать ползунки на дисплее в программе для редактирования фото, сосредоточив внимание на самом снимке. В случае Vision Pro это уже так не работает. Вам необходимо смотреть на нужный элемент интерфейса, чтобы отдать ту или иную команду, а это значит, что вы будете постоянно отвлекаться от того, с чем взаимодействуете», — пишет он.
Итог
Подводя итог, The Verge задается главными вопросами, касающимися практичности нового устройства от Apple. Среди них:
- Нужен ли вам компьютер, который каждый раз во время работы портит вам прическу или макияж? На размазанную по лицу косметику после знакомства с Apple Vision Pro также жаловалась и обозреватель The Wall Street Journal.
- Нужен ли вам компьютер, который не позволит показать кому-то другому то, что вы видите на экране?
- Нужен ли вам компьютер, который уже не будет так хорошо работать в темной комнате?
- Нужен ли вам компьютер, для работы на котором вам постоянно придется смотреть на свои руки?
- Нужен ли вам очень дорогой телевизор, у которого нет HDMI-входов?
В то же время в Tom's Guide надеются, что многие недостатки, в том числе небольшое количество приложений, постепенно будут исправлены. В издании говорят о революционном статусе устройства, но отмечают, что «революция находится пока еще на стадии разработки». CNET сравнивает гарнитуру Vision Pro с первым Apple Macintosh, который в момент своего появления 40 лет назад был у единиц, однако теперь благодаря ему персональные компьютеры стали частью повседневной жизни.
Ярослав Гронский