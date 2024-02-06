Огромный потенциал и масса недостатков. Что не так с Apple Vision Pro

Сама внешняя батарея — далеко не самая сильная сторона Apple Vision Pro, судя по обзорам. Ее заряда хватает всего на 2−2,5 ч непрерывной работы, после чего пользователю придется искать розетку либо подключать сменный аккумулятор. «Серебристый кирпич», масса которого примерно в полтора раза больше по сравнению с iPhone 15 Pro Max, всегда необходимо носить с собой в кармане. Провод питания достаточно удобен при большинстве сценариев использования, однако его длины может не хватить, скажем, при резких движениях во время игры, из-за чего батарея может упасть на пол с дивана или со стола. Наконец, кабель периодически запутывается, в результате чего его нужно отсоединять от очков, чтобы распрямить.