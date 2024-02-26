Офтальмологи рассказали, почему зрачки выглядят красными на фотографиях со вспышкой

При ретинобластоме злокачественные опухоли глаз развиваются преимущественно в детском возрасте из тканей эмбрионального происхождения. Светлый цвет зрачков на фото в этом случае обусловлен отражением света от раковых клеток белого цвета в задней части глаза. Офтальмологи добавили, что белые зрачки также могут быть признаком отслоения сетчатки или глазной инфекции.