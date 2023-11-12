Офтальмолог Жукова сообщила, что близорукость есть у 30−50% старшеклассников

Близорукость — довольно распространенная проблема, с которой сталкиваются не только взрослые, но и многие дети. О симптомах и причинах миопии (близорукости), ее последствиях и профилактике у детей дошкольного и школьного возраста «Газете.Ru» рассказали детские офтальмологи, педиатр, генетик и диетолог.

Что такое близорукость и почему она опасна

Как рассказала Ольга Жукова, главный детский офтальмолог Приволжского федерального округа, классическое определение миопии, или близорукости, — это нарушение преломляющей способности глаза, которое выражается в ухудшении зрения вдаль:

«Близорукость — это заболевание, которое приводит не только к ухудшению зрения, но и к нарушению строения глазного яблока, его перерастяжению и развитию в нем дистрофических изменений».

Доктор отметила, что данные по распространенности близорукости среди детей в России очень разнятся:

«Если говорить о ее европейской части: в первый класс поступает 5−10% детей с близорукостью. К средним классам (шестой-седьмой) она может определяться уже у 20−25% детей. Ближе к окончанию школы, в зависимости от того, обычная ли это школа или с интенсивными нагрузками (с математическим уклоном, с углубленным изучением языков, гимназия), близорукость есть уже у 30−50% старшеклассников».

Анжелика Сашнина, врач-офтальмолог Центральной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина», добавила, что распространенность близорукости в ближайшие десятилетия у детей и взрослых будет только расти:

«Статистика показала, что с 2010 по 2020 год распространенность миопии во всем мире увеличилась с 28,3 до 34,0%. А по прогнозам к 2050 году составит почти 5 млрд человек. Это значит, что почти половина населения мира будут близорукими. При этом почти 1 млрд человек будут иметь близорукость высокой степени, при которой могут возникать серьезные осложнения, приводящие к инвалидности».

Как понять, что у ребенка миопия: основные симптомы

Ильмира Шарипова, педиатр детской клиники «РЖД-Медицина», рассказала, что о близорукости у дошкольников может свидетельствовать желание тереть веки из-за сильного напряжения глаз:

«В течение дня идет большая нагрузка на мышцы глазного яблока, глаза устают от постоянной фокусировки — как следствие возникают дискомфорт, боль, ощущение песка в глазах. Поэтому к вечеру ребенок может очень сильно тереть глаза руками».

Также детский врач порекомендовала обратить внимание на то, как дети смотрят телевизор и пользуются гаджетами. Тревожными сигналами можно считать стремление расположиться близко к экрану или изменить угол положения головы: когда подбородок приподнят либо, наоборот, опущен (в таком случае ребенок смотрит как бы исподлобья).

«Школьник с близорукостью может щуриться и жаловаться на боль в глазах. У детей в возрасте семи-десяти лет признаком близорукости является резкое ухудшение успеваемости. Дело в том, что ребенок во время урока плохо видит написанное на доске — от этого хуже усваивает материал. При этом школьники часто стесняются говорить о том, что у них есть такие проблемы. Ученики начальных и средних классов боятся, что у них отберут гаджеты, запретят смотреть телевизор и сидеть за компьютером. Второй страх — ношение очков и риск подвергнуться буллингу в школе», — прокомментировала Ильмира Шарипова.

Педиатр подчеркнула, что проблемы со зрением у детей часто незаметны, поэтому рекомендуется раз в год посещать окулиста.

Причины близорукости у школьников

Детский офтальмолог Ольга Жукова объяснила, что развитию близорукости у детей способствуют как наследственность, так и образ жизни (например, пользование гаджетами по несколько часов в день):

"Сегодня очень высокая нагрузка на зрение у детей, и возникает она как раз в школьном возрасте. При этом дело не только в учебе в школе — дома ведь дети также занимаются зрительной работой, используя различные девайсы — компьютеры, смартфоны, планшеты. А вот физической нагрузки у детей сейчас мало.

К сожалению, сейчас дети приобщаются к девайсам очень рано: я часто вижу малышей в возрасте около года, которые еще не умеют разговаривать, но уже играют на планшетах. Для детских глаз это просто катастрофа".

Доктор Жукова подчеркнула, что большую роль в развитии миопии играет наследственный фактор: если у ребенка хотя бы один близорукий родитель, риски гораздо выше.

Этот факт подтвердила врач-генетик биомедицинского холдинга «Атлас», автор просветительского блога о генетике Ирина Жегулина. Она уточнила, что миопия, или близорукость, имеет разное распространение в зависимости от популяции: «У европейцев примерно каждый третий человек сталкивается с близорукостью, а в Восточной Азии миопия может встречаться почти у 90% людей».

Эксперт отметила, что к школьному возрасту активно формируется и стабилизируется размер глаз ребенка, а к средней школе могут проявиться заложенные генетические предрасположенности:

«Несмотря на развитие генетики, ученые пока открыли только 20% генетических причин миопии. Например, есть близорукость, которая наследуется напрямую от родителей (доминантная форма). Допустим, если у матери имеются определенные мутации в генах, связанные с миопией, то вероятность передать ее детям составляет 50%. Если ребенок получил эту мутацию, то у него будет близорукость независимо от условий жизни. На данный момент известно около 30 генов, мутации в которых приводят именно к таким моногенным формам миопии, то есть полученной от одного родителя. Но важно понимать, что часто миопия оказывается многофакторным заболеванием: есть определенные привычки (например, сидеть в гаджетах, мало проводить времени на улице), которые могут привести к развитию близорукости у детей».

Офтальмолог Анжелика Сашнина также указала, что во многих случаях наследственность проявляется у ребенка только при определенных обстоятельствах: «При ослаблении иммунитета, при быстром росте в пубертатном периоде, недостатке витаминов и минералов, а также при ранних и длительных зрительных нагрузках во время работы на близком расстоянии — просмотры мультфильмов на гаджетах с малым экраном начиная с двух-трехлетного возраста, отсутствие прогулок и подвижных игр на свежем воздухе».

Профилактика близорукости у школьников

Сколько часов в день ребенку можно смотреть на экран гаджетов? По мнению главного детского офтальмолога Приволжского федерального округа Жуковой, до трех лет детям лучше вообще не иметь экранного времени. Затем можно допускать по несколько минут в день.

«В шесть-семь лет оно может составлять 10−15 минут, а дальше постепенно увеличиваться. Но беда в том, что у школьников есть не только экранная нагрузка. Учеба в школе подразумевает также чтение и письмо».

Ольга Жукова предупредила, что профилактика близорукости у детей включает введение режима зрительной нагрузки:

«Нельзя читать лежа, особенно на боку, потому что в этом случае расстояние от книги до каждого глаза в отдельности разное — один глаз получает нагрузку в большей степени. Может начать развиваться близорукость, причем асимметрично в разных глазах. Мы также не рекомендуем читать при плохом освещении, слишком близко приближать объект к глазам, что как раз очень часто происходит при работе с телефонами и планшетами. Кроме того, когда ребенок увлекается игрой на компьютере или планшете, он просто не замечает времени — может просидеть так несколько часов в день. А это уже однозначная перегрузка — тогда риск получить близорукость возникает даже у детей, не имеющих наследственной предрасположенности».

Многие родители считают, что для глаз полезным может оказаться определенный продукт, например черника. Однако диетолог-кардиолог Асият Хачирова опровергла этот миф:

"Никаких подтвержденных в больших научных исследованиях данных на сегодняшний день нет. Да, черника содержит антиоксиданты, в том числе антоцианы. Есть небольшие (так называемые наблюдательные) эксперименты, которые показали некоторую эффективность антоцианов в замедлении прогрессирования старения глаз. Но степень пользы черники для здоровья глаз и зрения в целом изучены недостаточно. Гораздо большее значение имеет в целом образ жизни школьника. Если говорить конкретно про питание, то оно должно быть полноценным, разнообразным и сбалансированным. Принято считать, что к нутриентам, которые влияют на зрение, относятся витамины А, С, омега-3 жирные кислоты. Витамин А содержится во всех оранжевых продуктах, например моркови, тыкве, манго. Витамин С, как все знают, содержится в цитрусовых, в киви, в болгарском перце. Омега-3 жирные кислоты — в рыбе, в орехах, в семенах.

Но сказать, что эти нутриенты оказывают воздействие именно на здоровье глаз, не могу, они влияют на здоровье организма в целом".

Асият Хачирова подчеркнула, что на здоровье глаз в большей степени влияет зрительная гигиена (важно следить, сколько часов в день ребенок пользуется гаджетами), зарядка для глаз (выполнение комплекса упражнений не реже одного раза в день), правильная организация учебного места и хорошая освещенность (школьникам, как правило, нужна настольная лампа), прогулки на улице, а также при необходимости ношение очков или контактных линз по рекомендации офтальмолога.

Ольга Жукова также подняла тему раннего обучения чтению и письму:

"Детей начинают учить за год до первого класса — уже с пяти-шести лет, что негативно сказывается на глазах, поскольку в этом возрасте они к этому еще не готовы. Год для ребенка — это очень много, за это время организм меняется очень сильно.

Если начинать учить детей грамоте в раннем возрасте, это нужно делать не на бумаге, не по книгам, а с помощью крупной магнитной азбуки или кубиков. Позже важно следить за полиграфией: книги должны быть изданы на хорошей бумаге, с четкой печатью, с крупным размером букв.

Начинать учить писать раньше шести лет тоже вредно: кисть руки к этому еще не приспособлена, глаза не готовы, да и в мозге не образовалось достаточное количество нейронных связей. Начинать нужно с помощью грифельных досок и мелков. Время занятий тоже должно соблюдаться: для пяти-шестилетнего ребенка — не более 10 минут в день".

А вот значение того, какая парта в классе досталась ребенку, по мнению Жуковой, очень преувеличено:

«Дети с хорошим зрением все увидят и с последней парты. Это даже можно назвать для глаз полезным фактором — так тренируется аккомодация, поскольку ребенок смотрит сначала в тетрадь вблизи, а потом переводит глаза на доску. Это отличная гимнастика для глаз. Также важно, чтобы в школе, особенно в начальных классах, проводились физкультминутки, хотя бы каждые 15 минут, чтобы глаза могли отдохнуть».

Как организовать школьнику рабочее место дома

Многие родители интересуются, как обустроить домашнее место для уроков, чтобы при чтении и письме у школьника не было чрезмерного напряжения глаз?

Ольга Жукова объяснила, что расстояние от книги или тетради (то есть рабочей поверхности) до глаз школьника должно составлять не менее 30 см:

«Должен быть удобный стул — не офисное крутящееся кресло, чтобы не деформировать позвоночник. Под ногами должна быть подставка, а когда ребенок станет повыше и достанет ногами до пола, ноги должны прочно стоять на полу. Поверхность стола должна быть на уровне нижнего края груди. В идеале, чтобы поверхность стола была несколько наклонена, как у классической школьной парты. Нужна настольная лампа, ее мощность должна быть большая — соответствующая не менее 60, а лучше 80 Вт лампы накаливания. Настольная лампа должна быть под абажуром, чтобы не светить в разные стороны, ее следует разместить над рабочей поверхностью (где расположены книги или тетради). Если ребенок пишет правой рукой, то настольная лампа должна стоять слева, чтобы пишущая рука не перекрывала лучи света. И, соответственно, наоборот».

Можно ли вылечить миопию с помощью глазных капель

Детский офтальмолог Жукова объясняет, что на первом этапе, когда близорукость еще не истинная, а спастическая (вызванная спазмом глазной мышцы, отвечающей за работу на близком расстоянии) спазм можно снять и вернуть высокую остроту зрения: