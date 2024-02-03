Офтальмолог Семакина: глазам нужно давать отдых от компьютера каждые 20 минут

Ранее KP.RU сообщил, что усталость глаз от компьютера может быть вызвана несколькими причинами. Чаще всего это сухость глаз, которая возникает из-за того, что на экране компьютера нет достаточного разнообразия цветов и изображений. Это может снизить частоту моргания и привести к недостаточному увлажнению глаз или синдрому сухого глаза.