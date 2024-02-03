Офтальмолог Семакина: глазам нужно давать отдых от компьютера каждые 20 минут

Те, кто привык много работать за компьютером, знают, как к концу рабочего дня могут болеть или слезиться глаза. Чтобы не допустить переутомления, необходимо каждые 20 минут делать небольшой перерыв, об этом рассказала NEWS.ru офтальмолог Анна Семакина.
— Каждые 20 минут отводите взгляд от монитора и смотрите вдаль 20 секунд. Каждые 45−60 минут вставайте и разминайтесь, — сказала специалист.
Медик также посоветовала использовать увлажняющие капли минимум три раза в день, а, при необходимости, можно работать в очках.
Ранее KP.RU сообщил, что усталость глаз от компьютера может быть вызвана несколькими причинами. Чаще всего это сухость глаз, которая возникает из-за того, что на экране компьютера нет достаточного разнообразия цветов и изображений. Это может снизить частоту моргания и привести к недостаточному увлажнению глаз или синдрому сухого глаза.
Также усталость глаз может быть вызвана неправильным положением тела при работе с компьютером, отсутствием перерывов и отдыха, а также слишком ярким светом от экрана монитора.