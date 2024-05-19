Офтальмолог рассказала, как защитить глаза от ультрафиолета

При покупке солнцезащитных очков, как добавила офтальмолог, необходимо убедиться в наличии маркировки UV400 (то есть защита от всего спектра ультрафиолетового излучения до 400 нанометров, что и означает 100% защиту). Степень светопропускания (затемнения) обозначается цифрами 0−4. Для жизни в центральной полосе России достаточно маркировки 1−2, для поездки на море или в горы-3−4. Цвет линз на защиту от ультрафиолета не влияет. Буква P (Polarized) на оправе означает, что очки поляризованы. Они «отсекают» яркие солнечные блики, что удобно при вождении автомобиля.