Офтальмолог рассказала, как гаджеты вредят зрению

«Основной вред современных гаджетов: работа на близком расстоянии. Если экран располагается слишком близко к лицу, то глазные мышцы начинают “напрягаться” и это вызывает избыточное напряжение мышц. Размер экрана: чем меньше размер — тем больше приходится напрягать глаза. Несоблюдение временных норм работы. При работе по 10−12 часов за компьютером появляются заглазничные боли, сухость, покраснение глаз», — отметила Крестьянинова.
Также врач среди причин, приводящих к ухудшению зрения, назвала яркость экрана, так как при использовании гаджетов с ярким экраном человек начинает реже моргать, что приводит к пересыханию слизистой и развитию «синдрома сухого глаза». Использование гаджета в автомобиле может привести к переутомлению, головной боли и тошноте, так как фиксация на нестатичном изображении заставляет глазные мышцы работать в несколько раз больше, в результате чего те начинают уставать.
Для того, чтобы минимизировать вред гаджетов необходимо соблюдать правило 20/20/20: 20 минут работаем на близком расстоянии — 20 секунд смотрим на объект не ближе 20 футов (6 метров). Расстояние до компьютера должно равняться 50−70 сантиметрам, а телефон или планшет рекомендуется держать на дистанции не менее 25−30 сантиметров.
«Экран на 10−15 сантиметров ниже уровня глаз. Следить за осанкой, положением головы, позой при длительной работе за компьютером. Не читать во вовремя движения транспорта», — дала рекомендации Крестьянинова.