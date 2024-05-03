Офтальмолог рассказала, как гаджеты вредят зрению

Также врач среди причин, приводящих к ухудшению зрения, назвала яркость экрана, так как при использовании гаджетов с ярким экраном человек начинает реже моргать, что приводит к пересыханию слизистой и развитию «синдрома сухого глаза». Использование гаджета в автомобиле может привести к переутомлению, головной боли и тошноте, так как фиксация на нестатичном изображении заставляет глазные мышцы работать в несколько раз больше, в результате чего те начинают уставать.