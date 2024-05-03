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Офтальмолог рассказала, как гаджеты вредят зрению

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Основные причины вреда гаджетов заключаются в необходимости работы с ними на близком расстоянии, в яркости экрана, а также в их использовании в дороге, когда глаз устает при фиксации на движущемся объекте, сообщила РИА Новости офтальмолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Ирина Крестьянинова.

Источник: Freepik

«Основной вред современных гаджетов: работа на близком расстоянии. Если экран располагается слишком близко к лицу, то глазные мышцы начинают “напрягаться” и это вызывает избыточное напряжение мышц. Размер экрана: чем меньше размер — тем больше приходится напрягать глаза. Несоблюдение временных норм работы. При работе по 10−12 часов за компьютером появляются заглазничные боли, сухость, покраснение глаз», — отметила Крестьянинова.

Также врач среди причин, приводящих к ухудшению зрения, назвала яркость экрана, так как при использовании гаджетов с ярким экраном человек начинает реже моргать, что приводит к пересыханию слизистой и развитию «синдрома сухого глаза». Использование гаджета в автомобиле может привести к переутомлению, головной боли и тошноте, так как фиксация на нестатичном изображении заставляет глазные мышцы работать в несколько раз больше, в результате чего те начинают уставать.

Для того, чтобы минимизировать вред гаджетов необходимо соблюдать правило 20/20/20: 20 минут работаем на близком расстоянии — 20 секунд смотрим на объект не ближе 20 футов (6 метров). Расстояние до компьютера должно равняться 50−70 сантиметрам, а телефон или планшет рекомендуется держать на дистанции не менее 25−30 сантиметров.

«Экран на 10−15 сантиметров ниже уровня глаз. Следить за осанкой, положением головы, позой при длительной работе за компьютером. Не читать во вовремя движения транспорта», — дала рекомендации Крестьянинова.