Офтальмолог рассказал о правилах выбора солнцезащитных очков

По словам эксперта, очки от нулевой до второй категории можно использовать в пасмурную погоду. Третья категория пригодится в ясную погоду, а четвертая более всего защищает от ультрафиолета. Очки четвертой категории уместно использовать в горах, где солнечного света больше.
Как правило, все параметры изделия, включая категорию защиты, указаны на боковой дужке аксессуара. Врач также рекомендовал покупать солнцезащитные очки с широкой дужкой, которая защитит их владельца от боковых солнечных лучей, пишет Хибины.ру.