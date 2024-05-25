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Офтальмолог рассказал о правилах выбора солнцезащитных очков

Существуют четыре категории солнцезащитных очков. О том, чем они отличаются, рассказал офтальмолог-хирург, врач высшей категории Валерий Грабовецкий.

По словам эксперта, очки от нулевой до второй категории можно использовать в пасмурную погоду. Третья категория пригодится в ясную погоду, а четвертая более всего защищает от ультрафиолета. Очки четвертой категории уместно использовать в горах, где солнечного света больше.

Как правило, все параметры изделия, включая категорию защиты, указаны на боковой дужке аксессуара. Врач также рекомендовал покупать солнцезащитные очки с широкой дужкой, которая защитит их владельца от боковых солнечных лучей, пишет Хибины.ру.