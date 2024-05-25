Офтальмолог рассказал о правилах выбора солнцезащитных очков

По словам эксперта, очки от нулевой до второй категории можно использовать в пасмурную погоду. Третья категория пригодится в ясную погоду, а четвертая более всего защищает от ультрафиолета. Очки четвертой категории уместно использовать в горах, где солнечного света больше.