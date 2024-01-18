«Одновременно работала на нескольких работах». Вот кто выиграл миллиард

Пресс-служба «Столото» сообщила РБК Life о том, кто выиграл 1 млрд руб. в новогоднем тираже «Русского лото», состоявшемся 1 января 2024 года в прямом эфире НТВ. Оказалась, что куш сорвала семья логопеда и токаря — Светланы и Юрия Семенова.

Юрий Семенов приобрел несколько подарочных наборов на тираж «Новогоднего миллиарда» в Тюмени в декабре 2023 года. Один из них со словами «Выигрыш делим поровну» он подарил жене. Уже 12 января они приехали в столицу для оформления выигрыша.

«Мы не считаем себя везунчиками по жизни. Всегда трудились, чтобы приносить пользу обществу, себе и своим детям. Просто так нам никогда ничего не доставалось. Я одновременно работала на нескольких работах, а муж зарабатывал тяжелым физическим трудом», — поделилась подробностями Светлана Семенова.

Как уточнили в «Столото», супруги переехали на север приблизительно 30 лет назад. Их брак длится уже более 40 лет. Скоро они отметят рубиновую свадьбу. У Семеновых даже есть награда «Семья года» в честь Дня семьи, любви и верности.

«Мы не особо суеверные, но я иногда утром слушаю советы астрологов и напутственно пересказываю их Юре. В целом гороскоп сулил, что 2024 год откроет для меня новые возможности и будет финансово благополучным. Когда муж вручил мне тубус по случаю праздника, я отнеслась к подарку без особого энтузиазма. Новый год встретили вдвоем. Загадали под бой курантов желания о благополучии нашей семьи и близких. 1 января включили розыгрыш по телевизору и начали проверять билеты», — вспоминает Светлана Семенова.

После вычета налога победители получат около 850 млн руб. Деньги Семеновым никогда не доставались легко, так что выигрыш они решили потратить рационально.

«В первую очередь хотелось бы купить просторное жилье в Тюмени. Обязательно поделимся деньгами с детьми. Поправим здоровье. Возможно, в будущем открою собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с речевыми отклонениями. По случаю рубиновой свадьбы порадую себя украшением с рубином», — раскрыла планы Светлана Семенова.

Ее муж собирается купить на выигранные средства автомобиль. Также супруги хотели бы отправиться в путешествие, а часть средств потратить на благотворительность.

У пары двое взрослых детей, которые живут в других городах. Их дочь — невролог, а сын — стоматолог.

Юрий Семенов три года увлекается лотереями. В розыгрышах он участвовал едва ли не каждую неделю. Чаще всего выбирал билеты в фирменных точках продаж «Столото».

«Да, у меня есть пара любимых лотерейных киосков и продавцов билетов. Помню, в тот день я купил билет моментальной лотереи в новогоднем дизайне и выиграл 5000 рублей. На эти деньги сразу же выбрал тубусы на “Новогодний миллиард”. Один из них и оказался судьбоносным», — говорит Юрий Семенов.

Лотереи он называет игрой с удачей и считает, что нельзя расстраиваться из-за проигрышей.

«Это как в рыбалке. Помню, однажды пошел на ловлю, а там один рыбак за весь день ничего путного не поймал. А я постоял минут 15 и большую щуку вытащил. Так и в лотерее. Тут главное — относиться спокойно, не тратить много средств, всегда надеяться и верить в лучшее», — рекомендует счастливчик, выигравший 1 млрд руб.

Пара не привыкла к публичности, полномочия по общению со СМИ они передали пресс-службе «Столото».