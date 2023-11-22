«Одноклассники» назвали топ-5 увлечений россиян в 2023 году

Социальная сеть «Одноклассники» провела исследование активности 22 миллионов пользователей, которые ежемесячно посещают раздел «Увлечения», и выяснили, какие хобби оказались наиболее востребованными в 2023 году.

В топе-5 самых популярных увлечений оказались мода и красота, кулинария, садоводство, рукоделие и домашние животные.

Далее запросы россиян делились на темы, в зависимости от увлечений. Так, те, кто занимался кулинарией, чаще всего интересовались выпечкой, закусками и основными блюдами. Увлеченные рукоделием взаимодействовали с контентом о плетении, вязании, шитье, оригами и декупаже (способ декорирования предметов при помощи вырезанных из бумаги изображений). Пользователи, хобби которых заключается в уходе за домашними животными, помимо собак и кошек обращали внимание на птиц, рептилий и рыб.

В топ-10 увлечений также вошли автомобили и путешествия. Автолюбители интересовались марками машин, тюнингом, ремонтом и обслуживанием, а также мотоциклами. Любителей путешествий привлекли внимание страны и курорты Азии, второй по популярности оказалась Европа, по количеству просмотров Россия заняла четвертое место.

В зависимости от сезона популярные хобби пользователей «Одноклассников» менялись.

Осенью в рейтинге увлечений самой популярной оказалась тема кулинарии.

Во втором полугодии 2023 года список пополнила мистика, которой не было в январе. Как оказалось, аудитория интересовалась по большей части астрологией, гаданиями, нумерологией и значением сновидений.