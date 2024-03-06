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«Одноклассники» анонсировали второй сезон шоу «ОКнутые люди» с Сергеем Буруновым

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) анонсировала второй сезон посвященного хобби шоу «ОКнутые люди», ведущим которого вновь выступит актер Сергей Бурунов. Первый выпуск станет доступен уже 15 марта на телеканале СТС и в социальной сети. Об этом сообщили в пресс-службе ОК.

Всего в новом сезоне выйдет восемь эпизодов, которые будут транслироваться по пятницам. Звездные гости шоу будут набирать в свои команды людей с необычными увлечениями. После отбора их соперникам необходимо отгадать, какие хобби есть у участников. Гостями второго сезона шоу станут танцор Мигель, блогер Юлия Гаврилина, актриса Зоя Бербер, певец Стас Костюшкин, комик Антон Шастун и многие другие.

Оригинальное шоу «Одноклассников» «ОКнутые люди» дебютировало в эфире в 2023 году. Восемь выпусков первого сезона на СТС и в социальной сети собрали более 133 миллионов просмотров.

Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги активности российских пользователей в 2023 году. Так, за 12 месяцев в соцсети создали 425 миллионов новых дружб, поставили более 17 миллиардов реакций, опубликовали 1,8 миллиарда комментариев и сделали 983 миллиона репостов.