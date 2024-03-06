«Одноклассники» анонсировали второй сезон шоу «ОКнутые люди» с Сергеем Буруновым

Всего в новом сезоне выйдет восемь эпизодов, которые будут транслироваться по пятницам. Звездные гости шоу будут набирать в свои команды людей с необычными увлечениями. После отбора их соперникам необходимо отгадать, какие хобби есть у участников. Гостями второго сезона шоу станут танцор Мигель, блогер Юлия Гаврилина, актриса Зоя Бербер, певец Стас Костюшкин, комик Антон Шастун и многие другие.