«Одноклассники» анонсировали второй сезон шоу «ОКнутые люди» с Сергеем Буруновым

Всего в новом сезоне выйдет восемь эпизодов, которые будут транслироваться по пятницам. Звездные гости шоу будут набирать в свои команды людей с необычными увлечениями. После отбора их соперникам необходимо отгадать, какие хобби есть у участников. Гостями второго сезона шоу станут танцор Мигель, блогер Юлия Гаврилина, актриса Зоя Бербер, певец Стас Костюшкин, комик Антон Шастун и многие другие.
Оригинальное шоу «Одноклассников» «ОКнутые люди» дебютировало в эфире в 2023 году. Восемь выпусков первого сезона на СТС и в социальной сети собрали более 133 миллионов просмотров.
Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги активности российских пользователей в 2023 году. Так, за 12 месяцев в соцсети создали 425 миллионов новых дружб, поставили более 17 миллиардов реакций, опубликовали 1,8 миллиарда комментариев и сделали 983 миллиона репостов.