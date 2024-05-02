«Одна из ярчайших фигур в истории российской монархии»: почему императрицу Екатерину II называют Великой

По словам историков, на феномен существовавшего при Екатерине фаворитизма сегодня многие смотрят упрощённо. Однако императрица старалась не путать личную жизнь с вопросами управления государством. Она щедро одаривала своих любовников, однако из них лишь Григорий Потёмкин (у которого, по некоторым данным, с Екатериной был заключён тайный брак) играл по-настоящему важную роль в государственных делах. Причём он сохранил её даже тогда, когда их совместная жизнь с императрицей прекратилась. В то же время многие видные государственные деятели, приближенные к царице за административные таланты, никакого отношения к её интимной жизни не имели. Императрица даже закрывала глаза на казнокрадство чиновников, в управленческих способностях которых нуждалась.