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Один энергетик в месяц увеличивает риск нарушения сна

Люди, употребляющие эти напитки ежедневно, спят на полчаса меньше остальных.
Источник: РИА "Новости"

Согласно данным большого исследования, в котором приняли участие более 53 тысяч норвежцев возрасте от 18 до 35 лет, всего одна банка энергетических напитков в месяц повышает риск нарушения сна. И чем больше энергетиков употребляет человек, тем меньше он спит, уточняет The Guardian.

Миллионы людей потребляют продукты, в которых среднее содержание кофеина составляет 150 мг на литр, при этом в них также содержатся сахар, витамины, минералы и аминокислоты. Они оказывает негативное влияние на весь организм в целом и на качество сна в частности.

Так мужчины, выпивающие два или три напитка в неделю, на 35% чаще ложились спать после полуночи, на 52% чаще спали менее шести часов и на 60% чаще просыпались ночью. Женщины на 20% чаще ложились спать после полуночи, на 58% чаще спали менее шести часов и на 24% чаще просыпались ночью.

Люди, употребляющие напитки ежедневно, в целом имели больше проблем с пробуждением и засыпанием. Среди женщин, ежедневно употребляющих энергетические напитки, 51% сообщили о бессоннице, среди мужчин этот показатель составил 37%.

Даже у тех, кто употреблял от одного до трех энергетических напитков в месяц, были более серьезные проблемы со сном, чем у тех, кто никогда их не употреблял.

Недавно эксперт рассказала, в каких напитках содержится кофеин.

Олеся Маевская