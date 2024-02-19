Один энергетик в месяц увеличивает риск нарушения сна

Так мужчины, выпивающие два или три напитка в неделю, на 35% чаще ложились спать после полуночи, на 52% чаще спали менее шести часов и на 60% чаще просыпались ночью. Женщины на 20% чаще ложились спать после полуночи, на 58% чаще спали менее шести часов и на 24% чаще просыпались ночью.