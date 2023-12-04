Один день из жизни кабанихи Элеоноры описали в российском регионе

«Элеонора покинула свою спальню поздним утром, ей незачем вставать по будильнику, она дама свободная. Ее будильник — желудок. Поэтому сразу же она направилась в болото — завтракать. Там в холодном торфе, как в холодильнике, ее ждали корневища тростника, осок и еще какая-то подземная растительная снедь», — говорится в сообщении.

Затем кабаниха отправилась в лес и искала еду там. «Дошла до елки-чесалки и хорошенько вычесалась», — рассказала Панкова. Отмечается, что всего за день Элеонора прошла 1,5 километра, и большую часть пути она рылась в земле.

По словам сотрудницы заповедника, это не типичный кабаний день — секачи в это время года проходят путь раз в 10 длиннее, чтобы пометить как можно больше деревьев и найти как можно больше самок.