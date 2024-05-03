Одержимой популярным актером взрослой женщине дали совет

Фантазировать о человеке, который этого не подозревает, по словам коуча, нормально. «Преимущества мозга в том, что внутри него можно делать все, что хочется, и никто не пострадает. Но вы стыдитесь своих страстей. Избавление от стыда может быть долгим и разочаровывающим процессом, но оно обязательно включает в себя осознание того, кто вы есть и чего вы хотите», — заключил он.