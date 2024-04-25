Оценка справа. Врач рассказала, как понять, болит печень или желчный пузырь

Боль в правом подреберьбе тесно ассоциируется с заболеваниями печени. На самом деле, как отмечает медики, сама печень не болит, а уж если заболела, то к делу воспаления подключились близлежащие ткани. При этом здесь же расположен и желчный пузырь, про который нередко забывают. Тогда как же понять, что именно дает дискомфорт — печень или желчный? Об этом aif.ru рассказала Елена Якушева, врач-гастроэнтеролог консультативно-диагностического центра НКЦ № 2 ЦКБ РАН РНЦХ им. академика Б. В. Петровского.