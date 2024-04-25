Оценка справа. Врач рассказала, как понять, болит печень или желчный пузырь

Боль в правом подреберьбе тесно ассоциируется с заболеваниями печени. На самом деле, как отмечает медики, сама печень не болит, а уж если заболела, то к делу воспаления подключились близлежащие ткани. При этом здесь же расположен и желчный пузырь, про который нередко забывают. Тогда как же понять, что именно дает дискомфорт — печень или желчный? Об этом aif.ru рассказала Елена Якушева, врач-гастроэнтеролог консультативно-диагностического центра НКЦ № 2 ЦКБ РАН РНЦХ им. академика Б. В. Петровского.
Болезненность печени
Боль в печени оценивается как очень опасный симптом. Но тут важно понимать, что ткань этого органа не может болеть, так как в ней нет нервных окончаний, которые и дают столь неприятный сигнал. Обычно под болью пациенты понимают неприятные и дискомфортные ощущения, которые развиваются на фоне растяжения капсулы — здесь болезненность будет ощущаться в области правого подреберья. Также «отдавать в печень» могут различные патологические процессы в близлежащих органах.
Проблема заключается в том, что многие не любят лечиться, предпочитая выбирать методы народной медицины, травы, препараты из холодильника и домашней аптечки, которые расцениваются как лечебные. Но так делать ни в коем случае нельзя. Обязательно надо сразу же обращаться к врачу, чтобы он определил причину дискомфорта. Ведь цирроз печени, рак, а также сопутствующие заболевания серьезно нарушают деятельность печени, из-за чего ломаются все ее функции — дезинтоксикационная, выработка холестерина, регенерация. Из-за этого страдают и все иные органы и системы.
Боль в области печени может проявляться при целом ряде патологических состояний. Это могут быть как алкогольное поражение печени, желчнокаменная болезнь, так и киста органа или даже цирроз.
Болезненность желчного пузыря
Что касается желчного пузыря, то при сбоях в его работе характерным признаком становится боль, она же желчная колика. В этой ситуации можно ощутить постоянную сжимающую боль, также она может быть режущей, локализуется, как правило, в правой части живота. Есть и такой нюанс — эта боль способна ирридировать (отдавать) в спину сверху.
Бывает, что проблемы в желчном пузыре могут дополняться такими симптомами, как боль за грудиной, развитие ощущения тошноты и даже рвоты. Боль способна усиливаться — происходит это на фоне потребления жирной и жареной пищи, также подобным эффектом обладают копчености в рационе.
Симптоматика развивается постепенно. А сам приступ зачастую становится следствием вялотекущего хронического патологического процесса в области желчного пузыря. Это состояние называется холециститом. Для него характерны такие сигналы, как:
- боль в области правого бока под ребрами;
- ухудшение аппетита;
- появление горечи во рту;
- тошнота, иногда она может сменяться рвотой, преимущественно с утра, и желчью.
Когда ситуация обостряется, начинаются режущие боли. Если болезненные ощущения начинают отдавать в другие части тела, то обычно задействуется область правой лопатки, плеча и даже половины шеи все там же справа.
Что делать?
В любом случае обязательно надо идти к врачу. Диагностика начнется с осмотра, пальпации и сбора жалоб. Особое внимание врачи обращают на выраженность симптомов, например, появление желтого оттенка кожи, показатели артериального давления, частоты дыхания и пульса.
Оценивается и длительность негативной симптоматики. Далее врач назначает дополнительные обследования — УЗИ, анализы крови и другие, если потребуются. А уже после назначает лечение.
Не надо игнорировать проблему, ведь осложнения ее крайне опасны, причем смертельно. Печень хоть и способна регенерироваться, все же нередко ее доводят до того состояния, когда это становится фактически невозможным.