Объявлены победители фотоконкурса «Искусство строительства»

«Мы снова были ошеломлены таким количеством невероятных работ в этом межнациональном конкурсе, в которых запечатлена искусственная среда во всей ее красоте, — сказал Соул Таунсенд, руководитель отдела коммуникаций CIOB, входивший в состав жюри конкурса».