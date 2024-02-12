Объявлены победители фотоконкурса «Искусство строительства»

Жюри конкурса архитектурной фотографии, который проводит Сертифицированный институт строительства (Chartered Institute of Building, CIOB), выбрало из 1500 заявок снимки 15 победителей. Также учитывалось онлайн-голосование пользователей сайта, потому победителей было двое.
В этом году любимчиком голосующих стал Азим Хан Ронни, который представил фотографию Национальной мечети Бангладеш. На ней изображены посетители, принимающие участие в групповых молитвах.
Более 2000 пользователей (68% голосов) высоко оценили работу Азима. Приз жюри же получила фотография бельгийского фотохудожника Алена Шредера под названием «Кирпичи», также снятая в Бангладеш.
Кадр, получивший награду «Выбор жюри», показывает опасные условия, в которых работают сотрудники кирпичных заводов. Оба фотографа-победителя получат денежный приз в размере 1500 фунтов стерлингов (более 173 тысяч рублей).
«Мы снова были ошеломлены таким количеством невероятных работ в этом межнациональном конкурсе, в которых запечатлена искусственная среда во всей ее красоте, — сказал Соул Таунсенд, руководитель отдела коммуникаций CIOB, входивший в состав жюри конкурса».
Олеся Маевская