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Объявлены победители фотоконкурса «Искусство строительства»

Это крупнейшее в мире соревнование, в котором здания и сооружения показаны как произведения искусства.
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Жюри конкурса архитектурной фотографии, который проводит Сертифицированный институт строительства (Chartered Institute of Building, CIOB), выбрало из 1500 заявок снимки 15 победителей. Также учитывалось онлайн-голосование пользователей сайта, потому победителей было двое.

В этом году любимчиком голосующих стал Азим Хан Ронни, который представил фотографию Национальной мечети Бангладеш. На ней изображены посетители, принимающие участие в групповых молитвах.

Более 2000 пользователей (68% голосов) высоко оценили работу Азима. Приз жюри же получила фотография бельгийского фотохудожника Алена Шредера под названием «Кирпичи», также снятая в Бангладеш.

Кадр, получивший награду «Выбор жюри», показывает опасные условия, в которых работают сотрудники кирпичных заводов. Оба фотографа-победителя получат денежный приз в размере 1500 фунтов стерлингов (более 173 тысяч рублей).

«Мы снова были ошеломлены таким количеством невероятных работ в этом межнациональном конкурсе, в которых запечатлена искусственная среда во всей ее красоте, — сказал Соул Таунсенд, руководитель отдела коммуникаций CIOB, входивший в состав жюри конкурса».

Олеся Маевская