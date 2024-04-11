Объявлены хедлайнеры VK Fest в Красноярске

Красноярский фестиваль — следующий за Уфой, в которой фестиваль отгремит 1 июня. Всего за лето VK Fest приедет в 5 городов, среди которых кроме Уфы и Красноярска уже традиционные для мероприятия Сириус (Сочи), Санкт-Петербург и Москва.



Всего на сценах события соберется больше 80 артистов среди которых 25/17, Тимати, «Три дня дождя», Ноггано, BUSHIDO ZHO, КАСПИЙСКИЙ ГРУЗ, XOLIDAYBOY, ЗВЕРИ, Ева Польна, Найк Борзов и многие другие. Билеты доступны на сайте vkfest.ru.