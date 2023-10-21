21 октября, источник: Мослента

Объявление на столбе в Подмосковье умилило пользователей сети

В подмосковном городе Железнодорожный юный местный житель подарил соседям кольца из бисера. Фотография объявления появилась в группе «Балашиха Life» социальной сети «ВКонтакте».

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На снимке изображен лист бумаги, закрепленный на уличном столбе. На нем печатными буквами и с ошибкой написано: «Возьми колечко». На отрывных частях объявления прикреплены кольца из бисера разных цветов.

«Милота. Настроение подняли», «Очень мило. Ребенок захотел сделать доброе дело», «Очень приятно. Будьте добрее», «Мило», «Очень даже трогательно», — написали пользователи сети.

Ранее послание соседям в лифте московской многоэтажки умилило россиян.

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