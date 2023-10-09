Объявлена победительница конкурса «Мисс Россия-2023»

Голубева учится в двух вузах: на пятом курсе в Российской таможенной академии — на факультете таможенного дела и на втором курсе Московского государственного института культуры — на факультете музыкального искусства. В 2022 году Маргарита участвовала в юбилейном десятом сезоне шоу «Голос». Ее наставницей по вокалу стала Лариса Долина. Кроме музыки, девушка увлекается мотокроссом.

Конкурс «Мисс Россия» впервые состоялся в 1927 году в Париже среди русских эмигранток. Его проводили ежегодно в течение 12 лет — до начала Второй мировой войны. Конкурс возродили в современной России в 1993 году. Все участницы должны быть не младше 18 и не старше 23 лет и не ниже 173 сантиметров и без татуировок. «Мисс Россия» должна быть незамужней, не разведенной и без детей. При этом девушки должны быть не просто красивыми, но и в течение года принимать участие в общественных и благотворительных мероприятиях.