Объяснены загадочные вспышки в космосе

Механизмы, лежащие в основе GRB, остаются неизвестными за более чем 50 лет исследований, что делает их происхождение великой загадкой астрономии. Одной из причин проблемы является неспособность теоретических моделей давать последовательное объяснение характеристик гамма-всплесков и их поведения на кривой блеска — графике зависимости интенсивности света от времени. Не существует двух одинаковых кривых блеска гамма-всплесков, а продолжительность может варьировать от миллисекунд до десятков минут.