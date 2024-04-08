Объяснено появление звезд-зомби в центре Млечного Пути

В пределах 0,01 парсека от черной дыры звезды, движущиеся со скоростью, достигающей тысяч километров в секунду, постоянно сталкиваются друг с другом. Это не лобовые удары, поэтому звезды не разрушаются полностью, однако их внешние слои сдираются, что приводит к появлению популяции звезд малой массы с необычным химическим составом. За пределами 0,01 парсека более низкие скорости приводят к тому, что звезды сливаются, становясь более массивными.