Объяснено появление катастрофического разлома в США

Исследование предполагает, что около 55 миллионов лет назад цепочка вулканических островов врезалась в Северо-Американскую плиту, при этом одна часть была затянута под кору в результате субдукции, а другая надвинулась на нее. Этот процесс подготовил геологическую основу для современного разлома Сиэтла.