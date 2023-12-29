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14:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Объяснены аномальные изменения в морском течении в Японском море

Ученые объяснили, почему летом 2021 года в Японском море произошло аномальное потепление, длившееся несколько недель. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science.

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Источник: Frontiers in Marine Science (2023)

Ключевым признаком резкого потепления стали изменения в Восточно-Корейском теплом течении у восточного побережья Южной Кореи.

В конце июля 2021 года наблюдалось значительное смещение течения на север до 40 градусов северной широты, а также увеличение скорости до 1,16 метров в секунду. К середине августа оно быстро ослабло до фоновых значений в 0,5 метров в секунду.

Причина такого резкого океанографического изменения объясняется температурными градиентами между побережьем и прибрежными районами, а также изменениями в характере ветров. Теплые поверхностные воды выталкивались на большую глубину, в то время как холодные, богатые питательными веществами воды не могли достичь поверхности вдоль побережья.

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