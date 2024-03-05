Объяснена величайшая загадка астрономии

Как пишут авторы, солнечную хромосферу, так и корону можно разделить на две части: спокойную и активную, причем интенсивность первой существенно меньше, чем второй. Оказалось, что спокойная хромосфера и корона находятся в противофазе с солнечным циклом, тогда как активная хромосфера и корона находятся в фазе с ним.