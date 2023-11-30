Обретенное искусство. Где нашли «Мадонну с младенцем» Сандро Боттичелли и что с ней будет дальше

При этом полотно предварительной стоимостью свыше $100 млн не могли отыскать более полувека, рассказала корреспондент «Ъ FM» в Италии Елена Пушкарская:

«“Мадонна с младенцем” была написана в период расцвета Боттичелли. Моделью была одна из его муз, которая скончалась достаточно молодой. Это полотно художник отдал папе Сиксту IV, чье имя носит знаменитая Сикстинская капелла. А он, в свою очередь, передал картину церкви Санта-Мария-делле-Грацие в Неаполе, где она хранилась много веков до тех пор, пока где-то 50−60 лет назад оттуда не исчезла. Работу обнаружили в коллекции неаполитанской семьи, откуда ее изъяли в очень плохом состоянии. Во время представления этой картины прессе невооруженным глазом было видно, насколько она потеряла краски. Тем не менее в Италии есть закон, по которому частные лица, обладающие произведениями искусства масштаба национальной ценности, обязаны содержать их в хорошем состоянии и реставрировать. Это полотно теперь передадут в реставрационные мастерские. Искусствоведы говорят, что потребуется не меньше года, чтобы привести его в надлежащее состояние. А после этого картину выставят в Неаполе для широкой публики. Если говорить о семье, у которой ее нашли, будет расследование, насколько легально эти люди являются обладателями ценности, после чего решат, кому она будет принадлежать. Если не обнаружат документы, подтверждающие легальное владение этой работой, она перейдет в собственность государства».

Найденную под Неаполем картину «Мадонна с младенцем» после реставрации, вероятнее всего, продадут на аукционе.

Впрочем, гораздо ниже обозначенной в прессе стоимости, считает арт-обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Буткевич:

«Иногда в художественном мире случаются удивительные находки, когда вещи возникают как бы ниоткуда, при этом предметы мастеров первого уровня. Если это действительно Боттичелли, то судьба картины, скорее всего, будет такова: ее практически наверняка выставят на аукцион, поскольку именно аукционная продажа дает наибольшие результаты для нынешнего владельца этой работы. Когда это произойдет, сказать невозможно, поскольку ее надо реставрировать и экспертировать в первую очередь. Что касается первоначальной оценки в $100 млн, которую дают западные СМИ, самая крупная продажа Боттичелли состоялась сравнительно недавно, и это был “Портрет молодого человека с медальоном”, он ушел за $92 млн. При этом портреты художника ценятся выше, чем его религиозные композиции. Последние дороже, если я не ошибаюсь, $10 млн никогда и не продавались. А в данном случае это традиционная такая “Мадонна с младенцем”, поэтому, думаю, цена сильно завышена — вдвое, может, и еще больше».

Сандро Боттичелли — один из самых известных художников эпохи Возрождения и представитель флорентийской школы живописи.

Мировую славу ему принесли такие картины, как «Весна» и «Рождение Венеры». Боттичелли написал множество полотен на библейские темы, в том числе более двух десятков изображений Мадонны с младенцем.

Владимир Расулов