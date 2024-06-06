Обретение главы Предтечи. Что можно и что нельзя делать 7 июня 2024 года

После того, как ересь иконоборчества была побеждена, патриарху Игнатию было явлено во сне место, в котором находилась честная глава. Патриарх сообщил об этом императору, который послал посольство в Команы, в результате чего произошло Третье обретение главы святого Иоанна Предтечи. После этого святыня была перенесена в Константинополь, где ее положили в придворной церкви.