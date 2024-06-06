Обретение главы Предтечи. Что можно и что нельзя делать 7 июня 2024 года

В народе этот день получил название Иванов или «Иван — Медвяные росы». Это связано с появлением в этот период липких выделений на растениях, оставленных вредителями — тлей, медведками и муравьями. На Руси верили, что в них кроется особая опасность для человека и скотины.
Что за праздник третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна?
Как рассказывает журнал «Фома», после усекновения главы Иоанна Предтечи тело его забрали ученики и похоронили в самарийском городе Севастия, а честная глава была выброшена Иродиадой на свалку. Однако жена царского домоправителя Хузы тайно взяла святую главу, положила ее в сосуд и захоронила на Елеонской горе, в одном из поместий Ирода.
Первое обретение честной главы произошло в IV веке, когда эта земля уже принадлежала благочестивому вельможе Иннокентию, который решил построить на ней церковь.
В дальнейшем, после ряда событий, глава Иоанна Предтечи оказалась закопанной в пещере около города Емесса. В 452 году произошло ее Второе обретение, когда ее нашел архимандрит местного монастыря Маркелл.
Третье обретение честной главы произошло около 850 года. Во время набегов сарацин святыня была перенесена из Емессы в Команы, где в годы иконоборчества ее закопали в землю.
После того, как ересь иконоборчества была побеждена, патриарху Игнатию было явлено во сне место, в котором находилась честная глава. Патриарх сообщил об этом императору, который послал посольство в Команы, в результате чего произошло Третье обретение главы святого Иоанна Предтечи. После этого святыня была перенесена в Константинополь, где ее положили в придворной церкви.
Что можно делать 7 июня 2024 года?
— Пристальное внимание надо уделить в этот день огороду и будущему урожаю.
— Хорошо выгулять в этот день белый наряд, особенно тем, кто ощущает приближение каких-либо хворей.
Что нельзя делать 7 июня 2024 года?
— Нельзя бегать босиком по траве, особенно детям.
— Нельзя носить черную одежду.
— Нельзя плевать на землю.
— Нельзя сидеть около забора, особенно молодым.
— Нельзя долго смотреть на небо.