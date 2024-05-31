Обоснована роль коэволюции в появлении новых видов

«Вскоре после того, как птенец кукушки вылупляется, он выталкивает другие яйца из гнезда, и хозяин не только теряет своих птенцов, но и растит кукушку в то время, когда мог бы ухаживать за своим потомством», — объяснила профессор Наоми Лэнгмор, возглавляющая группу исследователей ANU. По ее словам, соседство с кукушками «очень дорого обходится другим видам» и птицы эволюционировали, приспособившись к их поведению. «Хозяева гнезд развили в себе способность распознавать птенцов кукушки и выгонять их, но и кукушки эволюционировали, научившись обманывать родителей и выдавать своего птенца за их собственного», — рассказала она.