Обнаружены усиливающие борьбу против рака наночастицы

Специалисты использовали метод скрининга, чтобы определить точный состав липидных наночастиц, способных максимизировать активацию иммунных клеток Т-хелперов против раковых клеток. До этого липидные частицы успешно использовались в составе РНК-вакцин в борьбе против коронавирусной инфекции COVID-19.

Как показали эксперименты с использованием мышиной модели меланомы, две новые разновидности наночастиц активируют два параллельных пути иммунного ответа, презентуя опухолевые антигены (белки на поверхности раковых клеток) Т-хелперным клеткам как первого, так и второго типа (Th1 и Th2). Th1 активируют клеточный иммунитет, а Th2 регулируют производство антител и продуцируют сигнальные молекулы интерлейкины. Это потенциально может улучшить терапию с помощью ингибиторов иммунных контрольных точек.