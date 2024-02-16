Обнаружены связанные с повреждением ДНК гены

Наиболее резкое увеличение геномной нестабильности наблюдалось, когда исследователи вывели из строя ген DSCC1, увеличив образование аномальных микроядер в пять раз. Этот эффект можно частично обратить вспять за счет ингибирования белка SIRT1, что открывает возможности для разработки новых методов лечения таких заболеваний, как когезинопатия и другие геномные нарушения.