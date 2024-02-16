Обнаружены связанные с повреждением ДНК гены

Геном содержит все гены и генетический материал внутри клеток организма. Когда геном стабилен, клетки могут точно размножаться и делиться, передавая правильную генетическую информацию следующему поколению клеток. Однако до сих пор мало что известно о генетических факторах, управляющих стабильностью, защитой, восстановлением и предотвращением повреждений ДНК генома.
Специалисты изучили генетически модифицированные линии мышей и определили 145 генов, которые играют ключевую роль в увеличении или уменьшении образования микроядер — небольших фрагментов клеточных ядер. Эти структуры указывают на нестабильность генома и повреждение ДНК, а также являются частыми признаками старения и болезней.
Наиболее резкое увеличение геномной нестабильности наблюдалось, когда исследователи вывели из строя ген DSCC1, увеличив образование аномальных микроядер в пять раз. Этот эффект можно частично обратить вспять за счет ингибирования белка SIRT1, что открывает возможности для разработки новых методов лечения таких заболеваний, как когезинопатия и другие геномные нарушения.