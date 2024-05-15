Обнаружены старейшие звезды во Вселенной

Все три звезды находятся в разных местах гало, однако расстояние от них до Земли составляет около 30 тысяч световых лет (примерно треть диаметра диска Млечного Пути). Их движение происходит в противоположную сторону остальной части диска галактики, что наряду с необычным химическим составом, указывает на то, что изначально они не принадлежали Млечному Пути.