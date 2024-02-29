Обнаружены следы гигантского древнего цунами

В ордовикский период, 445 миллионов лет назад провинция Саскачеван и большая часть провинции Манитоба были покрыты древним морем, называемым бассейном Уиллистона. Анализ отложений в трех участках в провинции Манитобы выявил признаки интенсивного воздействия: некоторые пласты были разорваны и смешаны с глиной, которая могла быть получена только с суши.