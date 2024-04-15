Обнаружены разрушительные ветры от подобных Солнцу звезд

Для трех звезд — 70 Змееносца, эпсилон Эридана и 61 Лебедя — скорости потери массы примерно в 66, 15 и 9,6 раза больше скорости потери массы Солнцем. Таким образом, ветры от этих звезд намного сильнее солнечного ветра, что можно объяснить более сильной магнитной активностью этих звезд.