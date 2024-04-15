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Обнаружены разрушительные ветры от подобных Солнцу звезд

Международная исследовательская группа впервые обнаружила мощные звездные ветры от трех солнцеподобных звезд, зарегистрировав рентгеновское излучение их астросфер. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Астросферы представляют собой очень горячие плазменные пузыри, выбрасываемые звездными ветрами в межзвездную среду, пространство, заполненное газом и пылью. Звездные ветры солнцеподобных звезд представляют интерес для ученых, поскольку они позволяют изучать звездную и планетарную эволюцию, а также возможное будущее Солнечной системы. Сильные звездные ветры оказывают разрушительное воздействие на атмосферы планет.

Наблюдения были проведены с помощью космического телескопа XMM-Newton. Исследователи наблюдали спектральные линии ионов кислорода и смогли определить количество кислорода и общую массу звездного ветра, испускаемого звездами. Для этого был использован алгоритм, позволяющий разделить звездный и астросферный вклад в излучение.

Для трех звезд — 70 Змееносца, эпсилон Эридана и 61 Лебедя — скорости потери массы примерно в 66, 15 и 9,6 раза больше скорости потери массы Солнцем. Таким образом, ветры от этих звезд намного сильнее солнечного ветра, что можно объяснить более сильной магнитной активностью этих звезд.