Обнаружены отсроченные последствия ковида в виде болезней щитовидки

«Сейчас мы продолжаем исследование последствий пандемии, вызванной SARS-CoV-2, на болезни щитовидной железы. Несмотря на то, что пандемия стихла, этот вопрос актуален, потому что заболевания щитовидной железы иногда развиваются через 3−5 лет после воздействия на организм фактора, который может их инициировать. Патология щитовидной железы всегда преобладала у женщин, в период разгара пандемии COVID-19 эта тенденция сохранялась, но количество обратившихся за помощью мужчин существенно выросло. Стало больше проявлений тиреотоксикоза, токсических аденом. Это можно объяснить тем, что в ранний период после заболевания у человека происходит аутоиммунная реакция за счет того, что у вируса есть те же молекулы, как и в ткани щитовидной железы. Иммунитет, нацеленный на вирус, начинает стимулировать щитовидную железу клетками или иммунными комплексами, и она может реагировать на эту реакцию усилением выработки гормонов», — сказала Зяблицкая.