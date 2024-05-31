Обнаружены отсроченные последствия ковида в виде болезней щитовидки

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Сотрудники Центральной научно-исследовательской лаборатории Медицинского института имени С. И. Георгиевского Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского обнаружили, что перенесенный ковид провоцирует заболевания щитовидной железы, которые могут проявляться сразу после болезни или через какое-то время. Об этом ТАСС сообщила заведующая лабораторией Евгения Зяблицкая.
«Сейчас мы продолжаем исследование последствий пандемии, вызванной SARS-CoV-2, на болезни щитовидной железы. Несмотря на то, что пандемия стихла, этот вопрос актуален, потому что заболевания щитовидной железы иногда развиваются через 3−5 лет после воздействия на организм фактора, который может их инициировать. Патология щитовидной железы всегда преобладала у женщин, в период разгара пандемии COVID-19 эта тенденция сохранялась, но количество обратившихся за помощью мужчин существенно выросло. Стало больше проявлений тиреотоксикоза, токсических аденом. Это можно объяснить тем, что в ранний период после заболевания у человека происходит аутоиммунная реакция за счет того, что у вируса есть те же молекулы, как и в ткани щитовидной железы. Иммунитет, нацеленный на вирус, начинает стимулировать щитовидную железу клетками или иммунными комплексами, и она может реагировать на эту реакцию усилением выработки гормонов», — сказала Зяблицкая.
Ученые также заметили, что с жалобами на патологию щитовидной железы люди стали больше обращаться к терапевтам, где им назначали УЗИ, что помогало выявлять рак и находить опухоли небольшого размера на начальной стадии их роста. «В период с 2023 года опухолей щитовидной железы стало выявляться несколько больше, но зачастую они имеют размер до 1 см, что, конечно, хорошо. Встал вопрос: действительно ли вирусное заболевание провоцирует рост опухолей или они стали чаще выявляться за счет более частых обращений граждан? Пока мы не ответили на этот вопрос», — отметила заведующая лабораторией.