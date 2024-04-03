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Обнаружены новые быстро вращающиеся пульсары

Международная группа астрономов обнаружила с помощью радиотелескопа MeerKAT 10 новых миллисекундных пульсаров в галактическом шаровом скоплении Terzan 5 в созвездии Стрелец. Они располагаются на расстоянии 18 800 световых лет от Земли и имеют периоды вращения от 1,25 до 4,54 миллисекунды.

Источник: CSIRO/A. Cherne

Международная группа астрономов обнаружила 10 новых миллисекундных пульсаров в галактическом шаровом скоплении Terzan 5 в созвездии Стрелец. Об открытии сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Пульсары представляют собой вращающиеся нейтронные звезды, подобно маякам испускающие пучки электромагнитного излучения. Наиболее быстро вращающиеся пульсары с периодом вращения менее 30 миллисекунд известны как миллисекундные пульсары (MSP). Предполагается, что они образуются в двойных системах, при этом нейтронная звезда раскручивается за счет аккреции вещества звезды-компаньона.

Шаровое скопление Terzan 5 расположено на расстоянии 18 800 световых лет от Земли. Его радиус составляет 2,7 световых года, масса около двух миллионов солнечных масс, а возраст оценивается в 12 миллиардов лет. Известно, что он содержит многочисленную популяцию пульсаров, в том числе миллисекундные пульсары.

Новые наблюдения, проведенные с помощью радиотелескопа MeerKAT, позволили идентифицировать 10 новых миллисекундных пульсаров. Вновь обнаруженные MSP имеют периоды вращения от 1,25 до 4,54 миллисекунды, а их показатели дисперсии (характеризуют количество электронов на всем расстоянии до наблюдателя) схожи — в диапазоне 235,44−239,46 парсек на кубический сантиметр.