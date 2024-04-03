Обнаружены новые быстро вращающиеся пульсары

Шаровое скопление Terzan 5 расположено на расстоянии 18 800 световых лет от Земли. Его радиус составляет 2,7 световых года, масса около двух миллионов солнечных масс, а возраст оценивается в 12 миллиардов лет. Известно, что он содержит многочисленную популяцию пульсаров, в том числе миллисекундные пульсары.