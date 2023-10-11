Обнаружены изменения в течении Гольфстрим
Оно нагревается и приближается к берегам Северной Америки.
Оно нагревается и приближается к берегам Северной Америки.
Гольфстрим — влияющее на климат и погоду Северной Америки и Европы теплое морское течение в Атлантическом океане, начинающееся у берегов Флориды и заканчивающееся через 10 тысяч километров в водах Северного Ледовитого океана.
Ученые из Океанографического института Вудс-Хоул в штате Массачусетс обнаружили новые изменения в этом океаническом течении. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Climate Change. Оказывается, что за последние 20 лет оно нагрелось быстрее, чем глобальный океан в целом. По последним данным, вода потеплела на 1 градус Цельсия.
Также исследователи обнаружили, что Гольфстрим смещается ближе к северо-восточному континентальному шельфу Северной Америки — примерно на пять километров за десятилетие.
Ранее ученые рассказали, что Гольфстрим может исчезнуть к 2025 году.
Анна Морозова