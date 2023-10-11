18:54 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Обнаружены изменения в течении Гольфстрим

Оно нагревается и приближается к берегам Северной Америки.

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Источник: NASA

Гольфстрим — влияющее на климат и погоду Северной Америки и Европы теплое морское течение в Атлантическом океане, начинающееся у берегов Флориды и заканчивающееся через 10 тысяч километров в водах Северного Ледовитого океана.

Ученые из Океанографического института Вудс-Хоул в штате Массачусетс обнаружили новые изменения в этом океаническом течении. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Climate Change. Оказывается, что за последние 20 лет оно нагрелось быстрее, чем глобальный океан в целом. По последним данным, вода потеплела на 1 градус Цельсия.

Также исследователи обнаружили, что Гольфстрим смещается ближе к северо-восточному континентальному шельфу Северной Америки — примерно на пять километров за десятилетие.

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Ранее ученые рассказали, что Гольфстрим может исчезнуть к 2025 году.

Анна Морозова

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