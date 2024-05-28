Обнаружено влияние дефектов генов на работу кровеносных сосудов при атеросклерозе

«Мы стали первыми, кто изучал влияние нарушений гена рецепторов ЛПНП на сами эндотелиальные клетки (клетки, выстилающие внутреннюю поверхность кровеносных сосудов — прим. ТАСС). С помощью клеточной модели пациента мы смогли узнать, что происходит с этими клетками, даже если они не вступали в контакт с атеросклеротической бляшкой, сравнили их с аналогичными клетками здоровых людей. И доказали, что нарушения в работе гена рецепторов ЛПНП сами по себе негативно влияют на клетки сосудов», — приводит пресс-служба слова старшего научного сотрудника ИЦиГ СО РАН, кандидата биологических наук Ирины Захаровой.