Обнаружено новое средство против воспаления сердца

Известно, что пациенты с острыми инфарктами миокарда с большой вероятностью выживут, если им будет проведено своевременное повторное открытие окклюзированной коронарной артерии (коронарная реперфузия). Однако последующая воспалительная реакция может вызвать значительное ухудшение функции сердечной мышцы.